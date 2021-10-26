6 nhóm người dưới đây được các chuyên gia cảnh báo tuyệt đối không nên chạy bộ

Nếu chạy bộ thường xuyên có thể giúp giảm cân nhanh chóng, đó là lý do chính những người thừa cân thường chọn chạy bộ là môn thể thao ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên trên thực tế, môn thể thao này lại không phải lựa chọn tốt cho những người mắc bệnh béo phì.

Lý do là vì khi chạy bộ , đôi chân của họ sẽ phải chịu một áp lực rất lớn. Và nếu chạy bộ trong một thời gian dài thì áp lực từ cơ thể sẽ dồn nén xuống chân, khiến cho các khớp gối bị mòn và có thể gây ra hiện tượng gãy xương đầu gối.

Khi chạy bộ, toàn bộ các khớp trên cơ thể đều hoạt động với cường độ cao và đặc biệt là khớp gối vì đây là bộ phận phải chịu áp lực rất lớn khi cơ thể chuyển động. Nếu từng bị chấn thương, việc chạy bộ sẽ càng làm cho khớp gối quá tải, gây chấn thương và thậm chí còn phá vỡ các khớp liên quan.

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Vì vậy, những người từng bị chấn thương khớp gối hãy chọn các phương pháp rèn luyện sức khỏe khác thay vì chạy bộ. Hãy rèn luyện từ từ, tăng mức độ từ thấp lên cao như đi bộ và chơi các môn thể thao ít phải di chuyển hơn trước khi nghĩ tới việc chạy bộ.

3. Người mắc bệnh về tim

Không thể phủ nhận, việc chạy bộ nhẹ nhàng thường xuyên có thể giúp phòng chống và cải thiện các bệnh về tim mạch. Tuy nhiên, các bác sĩ đã chỉ ra rằng có 2 nhóm người sau đây tuyệt đối không nên chạy bộ:

- Những người từng có cơn đau tức tim trong vòng hai tháng trở lại đây.

- Những người chỉ làm việc nhà nhẹ hoặc lên một tầng cầu thang cũng có dấu hiệu tức ngực, thở dốc.

Ngoài ra, các vấn đề về tim mạch vẫn có thể xuất hiện với những người tập luyện quá sức hoặc tăng cường độ tập đột ngột. Vì vậy, để đảm bảo sức khỏe tốt nhất hãy nhờ tới sự tư vấn của chuyên gia và lên lộ trình tập luyện khoa học, vừa sức với cơ thể.

4. Người cao tuổi

Nhiều người hay nghĩ rằng, chạy bộ là một môn thể thao phù hợp với mọi lứa tuổi, nhưng đối với người cao tuổi thì chạy bộ lại hoàn toàn không phù hợp.

Bởi vì khi bước qua tuổi 60, sự lão hóa của các hệ thống cơ bắp, dây chằng khiến chúng không còn tính đàn hồi tốt như hồi còn trẻ nữa. Những cử động vừa nhanh và mạnh trong quá trình chạy bộ có thể làm tổn thương hơn các cơ bắp và dây chằng. Và lâu ngày có thể ảnh hưởng không tốt tới khớp và xương chân, gây nhiều bệnh tật.

Đối với người cao tuổi, lựa chọn tốt nhất là đi bộ với thời lượng từ 30 - 45 phút mỗi ngày và trước khi đi bộ cần khởi động cơ thể khoảng 5 - 10 phút để làm nóng các khớp.

5. Người bị đái tháo đường

Các bác sĩ cảnh báo, người bị bệnh đái tháo đường đã tiêm insulin thì không được chạy bộ trong trạng thái đói bụng để tránh tình trạng hạ đường huyết.

Thậm chí, với những người đái tháo đường nặng chưa tiêm insulin hoặc đang sốt cao do viêm nhiễm cũng không được chạy bộ. Bởi vì lúc đó, lượng insulin trong máu sẽ hạ thấp, phải dùng năng lượng từ tế bào lipid để bổ sung, từ đó cơ thể sẽ bài tiết ra rất nhiều ketal, dẫn đến tình trạng ngộ độc máu.

6. Người bị thoát vị đĩa đệm

Đĩa đệm có tác dụng như một bộ phận giúp giảm xóc cho cơ thể. Nếu bạn chạy bộ trong 1 thời gian dài, toàn bộ trọng lượng cơ thể sẽ đổ dồn vào chân và thắt lưng, gây ra tình trạng căng thẳng đĩa đệm, từ đó làm tăng nguy cơ thoát vị đĩa đệm.

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Vì thế, những người mắc chứng bệnh này cần tham khảo kỹ ý kiến bác sĩ để lựa chọn môn thể thao phù hợp nhất. Đừng vội vàng tập luyện mà không tìm hiểu kỹ khiến bệnh trở nên nghiêm trọng hơn.