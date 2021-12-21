6 dấu hiệu cho thấy cơ thể có lượng đường cao trên mức cho phép

Đa số mọi người đều nghĩ rằng, chỉ có những bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường thì mới có lượng đường cao. Tuy nhiên, bất cứ ai cũng có thể có lượng đường cao nếu tiêu thụ đường quá nhiều trong một thời gian dài. Bạn có thể nhận biết nếu cơ thể xuất hiện 6 dấu hiệu dưới đây.

Đói triền miên

Theo Lao động, lượng đường trong máu cao sẽ ngăn cản glucose xâm nhập vào tế bào. Kết quả là cơ thể không nhận được năng lượng cần thiết và khiến bạn thèm ăn liên tục.

Tăng sự mệt mỏi

Nếu bạn có lượng đường huyết cao, cơ thể sẽ không thể lưu trữ và hấp thụ glucose đúng cách. Năng lượng được sử dụng không hiệu quả và các tế bào cơ thể không nhận được nhiên liệu cần thiết, dẫn đến bạn thường cảm thấy mệt mỏi mà không có lý do.

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Đi tiểu thường xuyên

Nếu lượng đường trong máu quá cao sẽ khiến cho thận không thể tái hấp thu chất lỏng. Vì vậy, cơ thể cố gắng cân bằng nồng độ glucose trong máu và trong tế bào, hòa tan máu với dịch nội bào để đưa nồng độ glucose về bình thường. Điều này dẫn hiện tượng đi tiểu thường xuyên.

Các bệnh truyền nhiễm

Nhiễm trùng đường tiết niệu (UTIs) và nhiễm trùng nấm men là những căn bệnh phổ biến. Chúng thường được tìm thấy nhiều hơn ở những phụ nữ có lượng đường cao và mắc bệnh tiểu đường. Lý giải cho điều này là khi cơ thể có lượng đường huyết cao sẽ tạo môi trường thuận lợi cho sự sinh sản của nấm men và vi khuẩn.

Tập trung khó khăn

Lượng đường cao ngăn cản glucose đi vào tế bào não, do đó bộ não gặp khó khăn trong việc thu nhận năng lượng. Điều này ảnh hưởng xấu đến tốc độ suy nghĩ và ra quyết định.

Nhìn mờ

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Nhìn mờ cũng là kết quả của hiệu ứng mất nước do lượng đường trong máu quá cao - nó cũng ảnh hưởng đến các tế bào của mắt. Kết quả là chúng bị biến dạng và mắt mất khả năng tập trung.

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