5 thói quen tưởng vô hại nhưng lại gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe mà nhiều người không nhận ra

Theo Lao động, sử dụng kem chống nắng là điều cần thiết khi bạn ra ngoài, bởi sản phẩm có khả năng giúp bạn tránh được những tác hại của ánh nắng mặt trời, phòng tránh tình trạng lão hóa và ung thư da. Nhưng điều quan trọng là không sử dụng quá nhiều. Bởi thiếu ánh sáng mặt trời và vitamin D có thể dẫn đến các loại ung thư khác, như ung thư tuyến tụy.

Anne-Louise Ponsonby, một nhà dịch tễ học tại Trung tâm Quốc gia về dịch tễ học và Sức khỏe Dân số tại Canberra, Australia, cho thấy nếu thiếu hụt vitamin D sẽ gây ra căn bệnh đa xơ cứng. Vì thế bạn không nên sử dụng quá nhiều kem chống nắng.

Nếu chế độ ăn uống của bạn có quá nhiều chất béo có thể dẫn đến bệnh tim và các vấn đề cân nặng, nhưng điều đó cũng không có nghĩa bạn phải ngừng ăn hoàn toàn chất béo. Bởi chất béo có thể giúp cơ thể chuyển hóa vitamin. Do vậy bạn nên duy trì dung nạp chất béo tốt từ 44 đến 78 gam mỗi ngày tùy thuộc vào sở thích cá nhân và hoàn cảnh của bạn.

Ăn quá nhiều rau

Rau xanh hoàn toàn cần thiết cho bất kỳ chế độ ăn uống lành mạnh nào. Tuy nhiên, nếu bạn ăn nhiều hơn 7 phần rau và 4 phần trái cây mỗi ngày trong một thời gian dài sẽ có nguy cơ gây hại cho cơ thể. Vì thế, để hấp thụ tối đa thức ăn, hãy ăn rau tươi và không ăn quá 4-5 lần một ngày.

Đặt báo thức lớn

Nhiều người lo sợ nếu không đặt báo thức sẽ ngủ quên và đi làm trễ. Đó là lý do tại sao nhiều người đặt âm lượng lớn. Tuy nhiên, nếu tiếng ồn từ chuông báo thức quá lớn, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hiện tượng tăng huyết áp và nhịp tim.

Cụ thể, con người rất dễ bị tổn thương trong những giờ đầu khi cơ thể vẫn còn đang thư giãn. Tiếng ồn lớn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và gây căng thẳng, làm tăng nồng độ cortisol. Nếu tình trạng này lặp lại trong thời gian dài, thì có nguy cơ căng thẳng này trở thành mãn tính và khó chữa trị.

Hình minh họa

Thắp hương

Một nghiên cứu được thực hiện tại Đại học Công nghệ Nam Trung Quốc đã chỉ ra rằng, việc thắp hương mỗi ngày trong vài giờ có thể là nguyên nhân dẫn đến ung thư phổi, bệnh bạch cầu và u não.

Bỏi trong hương có chứa các chất hóa học có khả năng thay đổi vật chất di truyền như DNA. Nếu vẫn muốn tạo không khí thư thái, bạn có thể sử dụng một chút hương trầm, nhưng đừng quên hít thở không khí trong lành sau đó.