5 loại rau quả không những giúp tăng cường trao đổi chất, còn có thể giảm cân nhanh chóng

Theo Lao động, bông cải xanh là loại rau xanh có rất nhiều chất xơ, vitamin, khoáng chất và protein, bông cải xanh có công dụng chống lại sự phát triển của tế bào ung thư. Bên cạnh đó, loại rau này còn giúp điều hòa lượng đường trong máu và cải thiện quá trình trao đổi chất.

Vì thế bạn nên bổ sung thêm bông cải xanh vào món hầm, món xào hoặc salad. Đặc biệt, ăn bông cải xanh sống sẽ giúp hấp thu trọn vẹn chất dinh dưỡng hơn.

Cần tây đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường trao đổi chất bởi loại rau này chứa nhiều nước và chất xơ.

Đặc biệt, trong cần tây còn giàu chất dinh dưỡng thiết yếu như kali, folate, vitamin A, vitamin K nhưng lại ít calo. Vì thế, nếu bạn thường xuyên ăn cần tây rất có lợi để duy trì vóc dáng thon gọn, cải thiện tiêu hóa, giảm cholesterol xấu và bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Táo

Là một trong những loại trái cây mang lại nhiều lợi ích đối với sức khỏe như tăng cường trao đổi chất, giảm cân, ngăn ngừa ung thư và tăng độ nhạy insulin, nếu bạn bổ sung táo vào chế độ ăn uống hàng ngày còn giúp làm chậm quá trình lão hóa của cơ thể.

Hình minh họa

Dâu tây

Dâu tây có khả năng tuyệt vời trong việc thúc đẩy quá trình trao đổi chất và hỗ trợ giảm cân. Vì thế, bạn nên thêm dâu tây vào các bữa ăn nhẹ hoặc sau buổi tập để tăng năng lượng cho cơ thể. Tuy nhiên, bạn lưu ý cũng không nên ăn quá nhiều dâu tây vì tính axit có trong loại quả này dễ gây đau dạ dày.

Trái cây có múi

Các loại trái cây có múi như cam, chanh, quýt, bưởi không chỉ giúp tăng cường trao đổi chất mà còn thúc đẩy quá trình giảm cân hiệu quả. Thêm vào đó, các loại trái cây này còn giúp tăng sức đề kháng, làm đẹp da và ngăn ngừa chứng thiếu máu do chứa nhiều vitamin, khoáng chất thiết yếu cho cơ thể.