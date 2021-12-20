Đa số những người mắc bệnh gan thường không nhận ra bệnh của mình, vì gan tổn thương từ từ mà không có triệu chứng rõ ràng.

Gan là một bộ phận quan trọng trong cơ thể con người. Nhiệm vụ của gan là tạo ra mật để chuyển hóa chất dinh dưỡng cho cơ thể, làm sạch độc tố khỏi máu…

Thanh niên đưa tin, trên trang Johns Hopkins Medicine, Tiến sĩ Alqahtani đã từng cảnh báo: “Đừng đợi đến khi vàng da, vàng mắt hoặc đau ở bụng trên bên phải, vì đó là những dấu hiệu gan đã bị bệnh nặng. Tốt nhất là nên ngăn chặn trước khi bệnh trở nên quá nặng”.

Uống nhiều rượu là nguyên nhân chính khiến gan bị tổn thương. Bởi việc uống quá nhiều rượu sẽ làm giảm khả năng loại bỏ chất độc của gan ra khỏi cơ thể.

Lý do là vì gan tập trung vào việc chuyển hóa rượu thành một dạng ít độc hơn và bị “xao nhãng” các chức năng khác, từ đó gây ra bệnh gan nhiễm mỡ và viêm gan.

Tình trạng này thường xảy ra ở nam giới uống từ 4 ly trở lên mỗi ngày và phụ nữ uống từ 2 ly trở lên. Vào thời điểm xuất hiện các triệu chứng rõ rệt, cho thấy gan của bạn đã có thể bị hư hại đến mức không thể sửa chữa được.

Tuy nhiên, ngừng uống rượu bia ở giai đoạn gan nhiễm mỡ thì gan vẫn có thể tự hồi phục được. Vì thế, người uống nhiều rượu bia cần phải loại bỏ ngay thói xấu này và nên làm xét nghiệm mỡ gan để biết gan đã bị tổn thương hay chưa.

Lạm dụng thuốc, kể cả “thuốc bổ”

Một trong những vai trò chính của gan là phân hủy các chất mà cơ thể tiêu thụ, bao gồm cả thuốc chữa bệnh hay thuốc bổ. Vì vậy, nếu bạn sử dụng quá nhiều một loại thuốc nào đó có thể dần dần gây hại cho gan, làm gan bị tổn thương từ nhẹ đến suy gan hoàn toàn.

Và một trong những loại thuốc có thể gây tổn thương gan mạnh nhất là thuốc giảm đau, cảm sốt acetaminophen, mà mọi người thường tự mua về uống. Với liều lượng nhỏ thì chất này an toàn, nhưng nếu dùng quá nhiều trong thời gian quá dài thì có thể gây hại cho gan.

Một số loại thuốc thảo dược và các chất bổ sung khác cũng có thể gây hại cho gan nếu dùng quá nhiều. Một nguyên nhân phổ biến gây nhiễm độc gan là do uống quá nhiều vitamin A.

Hút thuốc

Khói thuốc lá ảnh hưởng gián tiếp đến gan, gây ra căng thẳng oxy hóa, tạo ra các gốc tự do gây hại cho tế bào.

Căng thẳng ô xy hóa cũng có thể là nguyên nhân gây xơ hóa gan, khiến gan hình thành các mô sẹo và từ đó làm ảnh hưởng lớn đến khả năng hoạt động bình thường của gan.

Thiếu ngủ

Một nghiên cứu đến từ Đại học Y Pennsylvania (Mỹ) cho thấy những người làm việc theo ca và bị thiếu ngủ phải chịu nhiều vấn đề sức khỏe, bao gồm béo phì, bệnh tim và tiểu đường.

Nguyên nhân là do gan của họ không kịp xử lý chất béo hiệu quả, từ đó cho phép chất béo tích tụ.

Hơn nữa, khi ngủ, cơ thể sẽ đi vào quá trình sửa chữa. Do đó, mỗi người cần đảm bảo ngủ đủ 8 tiếng mỗi đêm, vì thiếu ngủ sẽ phá hỏng quá trình đào thải và gây hại cho gan.