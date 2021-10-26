Để giải quyết vấn đề này, bạn nên ăn thêm những thực phẩm có lợi giúp nhu động ruột hoạt động mạnh mẽ , từ đó tống khứ được những chất có hại ra khỏi cơ thể. Những thực phẩm này còn được gọi là “chất tẩy rửa” tự nhiên của cơ thể, rất có lợi cho sức khỏe con người.

Ai trong chúng ta cũng đều biết rằng, nếu không ăn uống lành mạnh sẽ khiến cho những chất độc tích tụ trong ruột và gây ra những chứng bệnh về đường tiêu hóa , thường gặp nhất là táo bón. Và nếu không được chữa trị kịp thời, lâu ngày sẽ gây ra một số hậu quả nghiêm trọng.

Táo là loại trái cây chứa nhiều chất xơ hòa tan trong nước, nhiều axit hữu cơ và các chất dinh dưỡng khác. Đây là những chất có tác dụng kích thích nhu động ruột hoạt động, từ đó điều chỉnh chức năng tiêu hóa ở một mức độ nhất định. Nếu ăn thường xuyên, có thể kích thích vi khuẩn có lợi trong ruột hoạt động , từ đó bảo vệ thành ruột và phòng tránh các chứng táo bón.

Vì thế bạn nên bổ sung táo vào chế độ ăn hàng ngày, ăn sau bữa ăn khoảng 30 phút. Không nên ăn táo khi đói vì táo chứa axit malic, nếu ăn khi đói bụng sẽ làm dạ dày bị cồn cào khó chịu.

2. Mộc nhĩ

Còn được các chuyên gia dinh dưỡng ưu ái gọi với tên gọi là trùng thảo thông ruột, mộc nhĩ chứa rất nhiều chất gôm thực vật, có tác dụng hấp thụ các tạp chất, bụi bẩn trong ruột, từ đó thải ra ngoài cơ thể, giúp việc đại tiện dễ dàng.

Để sử dụng mộc nhĩ, bạn có thể kết hợp nấu với rau cải thảo, không những làm cho màu sắc của món canh đẹp mắt hơn mà các vị có thể bổ sung cho nhau, giúp tăng cường tác dụng nhuận tràng.

3. Tảo bẹ

Trong tảo bẹ có một loại chất được gọi là polysaccharide sulfat hóa, chất này có thể loại bỏ được cholesterol bám trên thành mạch máu, nhờ đó giúp hàm lượng cholesterol của cơ thể được giữ ở mức bình thường.

Ngoài ra, chất algin trong tảo bẹ còn chứa hàm lượng nước cao nên giúp đào thải độc tố hiệu quả, ngăn cản cơ thể người nhiễm crom dẫn đến nhiễm độc ở mức độ nhất định. Ngoài ra, algin cũng có khả năng hấp thụ một số kim loại nặng, giúp ngăn ngừa bệnh xơ cứng động mạch hay mắc phải.

Tuy nhiên, bạn không nên ăn quá nhiều tảo bẹ, vì trong tảo bẹ chứa nhiều i-ốt, nếu ăn với lượng lớn trong một thời gian dài sẽ gây ra cường giáp, khiến cơ thể mệt mỏi, sút cân. Ngoài ra, tảo bẹ cũng chứa nhiều natri, nếu ăn nhiều quá sẽ khiến huyết áp tăng cao.

4. Cà rốt

Cà rốt là kho tàng chứa nhiều vitamin B1, canxi, sắt, phốt pho và các chất khác, những chất này được cơ thể hấp thụ dễ dàng, ăn thường xuyên sẽ có tác dụng giải độc ruột, làm thư giãn nhu động ruột, từ đó cải thiện tình trạng táo bón.

Ngoài ra, trong cà rốt còn chứa nhiều chất β-carotene có tác dụng trung hòa độc tố trong cơ thể, giúp làm sạch rác trong cơ thể và mang lại nhiều lợi ích không ngờ.

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyên rằng khi ăn cà rốt tốt nhất nên ăn chín thì mới có thể hấp thụ được hết caroten trong cà rốt, bạn cũng có thể cho thêm chút dầu ăn để ăn cùng cà rốt, như vậy sẽ có lợi hơn cho quá trình hấp thụ của ruột.