Vào bếp làm ngay bánh kim chi Hàn Quốc ngon trứ danh dành tặng gia đình bạn trong những buổi ăn vặt

Công thức làm bánh kim chi chuẩn vị Hàn giúp bạn chỉ cần khoảng 20 phút nấu nướng để tự làm món ăn vặt thơm ngon mùa giãn cách. Thay vì gia đình bạn đã chán các loại bánh rán thông thường thì thử làm ngay với loại bánh đế từ xứ Kim Chi này.
Khéo Tay 17:41 16/08/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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