Trứng hấp lòng đào sốt thịt băm siêu ngon cho các bạn nhỏ biếng ăn, các mẹ thử ngay, đảm bảo 'khó chiều' cỡ nào cũng phải 'xơi' hẳn mấy bát

Những quả trứng căng tròn, đẹp mắt, kết hợp với sốt thịt băm rau củ đậm đà mang đến hương vị kích thích. Món này vừa giàu dinh dưỡng vừa có cách làm khá đơn giản.

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