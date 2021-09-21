Tiết kiệm thời gian với món 'hotdog phô mai sandwich' ngon như ngoài hàng, người lớn lẫn trẻ nhỏ đều thích

Không cần đến các loại bột mì, bạn có thể sử dụng bánh mì sandwich để làm món hotdog phô mai ngon như ngoài hàng. Cách làm này giúp người nội trợ tiết kiệm tối đa thời gian. Bên cạnh đó các bạn nhỏ lại rất thích và muốn ăn thường xuyên.
Khéo Tay 05:30 21/09/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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