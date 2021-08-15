Ở nhà vẫn có thể tự tin có thể làm được món bánh xèo mang hương vị Nhật Bản, vừa dễ làm vừa lạ miệng với nhiều nguyên liệu từ rau củ

Okonomiyaki là loại bánh xèo truyền thống của người Nhật. Nguyên liệu chính bao gồm bột mì, mì yakisoba, sốt okonomi, cải bắp... Mang hương vị của Nhật Bản hứa hẹn sẽ mang đến nhiều trải nghiệm thú vị trong mỗi gia đình bạn.

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