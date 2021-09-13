Nấu món 'thịt lợn chiên giòn' sốt chua ngọt, làm chiều lòng những cô cậu nhóc biếng ăn nhà bạn

Hỗn hợp chua ngọt cùng dứa và dâu tây giúp miếng thịt trở nên lạ miệng, hấp dẫn hơn. Món ăn chỉ mất khoảng 10-15 phút chế biến. Mang đến một bữa cơm đậm vị ngon tròn vị thịt. Món ăn này sẽ chiều lòng những cô cậu nhóc khó tính, biếng ăn nhà bạn.

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