Món ăn làm từ cây xương rồng độc đáo của người Mexico, loại cây tưởng chừng không ai dòm ngó đến lại trở thành đặc sản mang hương vị thơm ngon

Ở Mexico và các quốc gia châu Mỹ, xương rồng là nguyên liệu chủ yếu để chế biến ra các đặc sản mang hương vị thơm ngon. Với những công thức riêng và cách chế biến lạ họ đã biến loại cây tưởng chừng như có lợi gì đã thành một món ăn mang bản sắc của dân tộc.

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