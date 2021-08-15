Làm ngay một ly dưa hấu ép chiêu đãi cả nhà giải nhiệt trong mùa hè oi bức, vị ngọt thanh tươi mát khiến cả nhà đều thích mê

Nước ép dưa hấu là thức uống được nhiều người yêu thích nhờ vị ngọt thanh, tươi mát. Người nội trợ nên chọn trái vỏ mỏng, thịt đỏ thẫm để nước dưa hấu được ngon nhất. Giúp gia đình bạn giải nhiệt trong mùa hè oi bức này.
Khéo Tay 05:21 15/08/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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