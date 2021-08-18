Làm ngay món pudding trứng sữa chiên thơm ngon ngay tại nhà, món ăn vặt chân ái cho những ngày buồn miệng

Những miếng pudding mềm mướt có màu vàng bắt mắt, hương vị thơm ngon, hợp khẩu vị cả trẻ em và người lớn. Phù hợp cho những ngày buồn miệng và bạn muốn ăn món gì đấy có vị ngọt ngọt cùng mùi thơm từ trứng sữa. Đây chính là món ăn vặt chân ái dành cho bạn.

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