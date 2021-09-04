Làm khoai tây sốt mật cho cả nhà cùng nhâm nhi vào những phút giây xem tivi cùng nhau

Khoai tây sốt mật ong là lựa chọn đáng thử nếu bạn đang muốn lai rai. Món ăn sẽ không tốn quá nhiều thời gian chuẩn bị và chế biến. Lúc xem phim cùng gia đình bạn chỉ cần mang món này lên thì cả nhà chỉ có thể tròn mắt ngạc nhiên và nhanh chóng lao vào ăn ngay.

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