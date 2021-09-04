Làm hoa hành tây cực đẹp bằng nồi chiên không dầu, một món ăn biến thành tác phẩm nghệ thuật

Với nguyên liệu đơn giản, bạn có thể biến tấu món hành tẩm bột chiên nhàm chán thành một tác phẩm nghệ thuật. Thường người ta sẽ sử dụng rất nhiều dầu ăn để chế biến món ăn này, nhưng giờ đã có nồi chiên không dầu sẽ giúp bạn không phải ăn toàn dầu mỡ.
Khéo Tay 07:15 04/09/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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