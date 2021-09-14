Học làm 'chân giò heo xá xíu' thơm ngon chuẩn vị Bắc Kinh, mùi thơm lan tỏ từ khắp cả gian nhà

Nếu đang băn khoăn không biết chế biến chân giò heo theo cách nào, bạn có thể tham khảo công thức ướp xá xíu chuẩn vị Bắc Kinh dưới đây. Món giò heo xá xíu này sẽ làm bạn và gia đình mê đắm mê đuối và sẽ phải tốn cơm trong thời gian dài vì quá ngon.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hoc-lam-chan-gio-heo-xa-xiu-thom-ngon-chuan-vi-bac-kinh-mui-thom-lan-to-tu-khap-ca-gian-nha-424249.html