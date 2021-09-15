Hai món ngon từ 'đậu hũ non' mà các chị em nội trợ cần biết cho bữa ăn gia đình, note lại ngay nhé

Nếu đã quen thuộc với các cách chế biến đậu hũ thông thường, các mẹ nội trợ có thể tham khảo 2 cách làm đậu ngon, đậm đà, khiến cả gia đình phải tốn cơm. Dù chỉ là một nguyên liệu đơn giản nhưng lại mang đến cho bạn những công thức nấu ăn vô cùng tuyệt vời.
Khéo Tay 15:30 15/09/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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