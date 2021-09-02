Công thức làm nhanh món cơm trộn cay kiểu Hàn, dân mạng hú hét vì thành quả... quá đỉnh

Bibimbap hay còn gọi là cơm trộn là món ăn truyền thống được yêu thích tại xứ sở kim chi. Tô cơm nhiều màu sắc, dinh dưỡng với đủ loại rau xào, trứng chiên hay thịt vị cay hấp dẫn. Món ăn này vừa nhanh vừa tiện lợi giúp bạn có thể dễ dàng chế biến trong thời gian ngắn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cong-thuc-lam-nhanh-mon-com-tron-cay-kieu-han-dan-mang-hu-het-vi-thanh-qua-qua-dinh-421879.html