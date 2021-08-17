Công thức làm bánh hành với nguyên liệu và cách làm đơn giản, món ăn đường phố nổi tiếng ở Trung Quốc

Bánh hành là món ăn đường phố nổi tiếng ở Trung Quốc. Với nguyên liệu và cách làm đơn giản, người nội trợ có thể chế biến món bánh này trong những ngày giãn cách tại nhà. Để chiêu đãi cả gia đình cùng ngồi nhâm nhi và thưởng thức hương vị đặc trưng của món bánh.

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