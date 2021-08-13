Cận cảnh món cơm đen dát vàng thật được làm tỉ mỉ từng công đoạn, chỉ có giới siêu giàu mới có thể "đu theo"

Đầu bếp người Tây Ban Nha , Ruben Fenollar ở Valencia vừa gây “sốt” cộng đồng mạng vì cho ra mắt món cơm đen truyền thống với nguyên liệu là vàng 24 carat và hàu. Tất cả đều được làm bằng thủ công và chế biếm một cách tỉ mỉ, có thể nói món ăn này chỉ dành cho giới siêu giàu.
Khéo Tay 17:53 13/08/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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