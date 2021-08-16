Cách nấu canh gà thơm ngon, chuẩn vị, giúp thay đổi vị giác trong bữa ăn thường ngày của gia đình bạn

Chỉ với khoai tây, cà rốt, thịt gà cùng các loại gia vị, người nội trợ có thể tự làm được tô canh đậm đà và ngọt nước. Thay đổi vị giác bằng những món canh thường ngày, canh gà không chỉ giúp bạn bổ sung các chất dinh dưỡng mà còn là món ăn giúp cho những người ốm dễ tăng cân.

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