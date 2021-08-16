Cách làm món bánh sừng bò trứng muối với công thức và nguyên liệu đơn giản, giúp bạn có ngay một bữa sáng chiêu đãi gia đình

Bánh sừng bò (croissant) là dạng bánh nổi tiếng trên khắp thế giới, thường được ăn vào bữa sáng. Nguyên liệu chính gồm bột mì, men, bơ, sữa và muối. Buổi sáng, bạn đã chán khi phải ăn các loại thức ăn như: bún,mỳ, bánh canh,... thì hãy tự tay thử làm món bánh sừng bò trứng muối để mời cả gia đình vào bữa sáng.

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