Cách làm bánh sữa chua với 3 nguyên liệu có sẵn trong nhà bếp, ăn cùng người thân sau bữa ăn tối sẽ trở nên rất tuyệt vời

Với công thức chỉ bao gồm sữa chua, trứng và bột bắp, bạn dễ dàng làm món bánh sữa chua để tráng miệng nhẹ sau bữa trưa hoặc bữa tối. Cùng ngồi xem phim với cả gia đình và thưởng thức thì sẽ rất tuyệt.
Khéo Tay 22:09 24/08/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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