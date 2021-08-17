Cá nóc độc món ăn tưởng chừng không ai dám đụng vào nhưng lại trở thành đặc sản của người Nhật Bản

Mặc dù có nọc độc, fugu hay cá nóc là thực phẩm nổi tiếng trong ẩm thực Nhật Bản, được chế biến thành nhiều món ngon. Đây cũng được xem loài cá có độc nếu như sơ chế không kỹ thì người ăn sẽ dẫn đến tử vong. Chính vì thế, các khâu chế biến phải luôn được kiểm tra kỹ.

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