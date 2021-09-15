Bí quyết nướng gà nguyên con với mật ong và xì dầu, chiêu đãi cả nhà vào những ngày cuối tuần thì còn gì tuyệt vời hơn

Nếu chưa biết chế biến gà sao cho ngon, bạn có thể áp dụng cách ướp và nướng nguyên con để có được lớp vỏ nâu cùng với thịt bên trong ẩm mướt, dậy mùi. Vào những ngày cuối tuần bạn làm món ăn này chiêu đãi gia đình thì tuyệt cú mèo.

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