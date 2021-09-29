Bất ngờ với cách mổ cá cực kì đơn giản chỉ với một đôi đũa, các chị mẹ đã học được mẹo này chưa?

Dùng dao để mổ lấy ruột cá là cách mọi người thường dùng, nhưng đây lại là một cách thức khác đơn giản và dễ dàng trong việc mổ cá, tiện lợi tận dụng thời gian trong bếp. Các chị mẹ nhanh tay bỏ túi ngay mẹo này để còn mang ra sài thường xuyên nhé.
Khéo Tay 08:30 29/09/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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