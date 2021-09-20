Bật mí công thức 'ướp thịt nướng' tuyệt ngon cho các chị em nội trợ khi có bạn đến chơi nhà

Công đoạn ướp quyết định màu sắc, hương vị và độ ngon của từng miếng thịt. Bạn có thể tham khảo cách ướp thịt sau để áp dụng cho các tiệc nướng tại gia sắp tới nhé. Chỉ cần bạn chiêu đãi món ăn này cho bạn bè hay người thân thì ai nấy cũng sẽ thích mê.
Khéo Tay 19:45 20/09/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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