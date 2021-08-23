2 cách làm món chả giò giòn rụm với đa dạng các loại nhân thịt, ngon hơn khi ăn kèm nước chấm hay tương ớt

Hướng dẫn sau đây giúp bạn làm được miếng chả giò giòn rụm với nhân thịt gà hoặc heo. Món ăn ngon hơn khi thưởng thức với tương ớt chua ngọt hoặc nước chấm chuyên dụng. Có thể kết hợp cùng một số loại rau như cải đắng, xà lách để cuộn ăn kèm.
Khéo Tay 12:26 23/08/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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