Xúc động tâm thư con trai gửi NSND Hoàng Dũng sau tang lễ: ‘Nghỉ ngơi thôi bố, bố vất vả nhiều rồi!’

Hậu trường 21/02/2021 11:24

Mới đây, người hâm mộ và dàn sao Vbiz vô cùng tiếc thương khi phải nói lời tiễn biệt cố NSND Hoàng Dũng qua đời do bạo bệnh. Trong những dòng trạng thái mới nhất của mình, con trai Hoàng Dũng đã dành tặng người cha quá cố một bức tâm thư khiến ai đọc cũng nghẹn ngào.

Cố NSND Hoàng Dũng mất do bạo bệnh, mặc dù đã được chữa trị tích cực nhưng vẫn không qua khỏi. Ông trút hơi thở cuối cùng vào chiều ngày 14/2 khiến gia đình và cộng đồng mạng không khỏi tiếc thương.

Hôm qua 20/2, gia đình đã tiến hành tang lễ cho cố nghệ sĩ. Mới đây, Hoàng Duy - con trai của ông đã có những chia sẻ xúc động trên Facebook cá nhân sau lễ an táng. Theo đó, anh đã đăng tải ảnh phần mộ được phủ kín hoa tươi kèm dòng trạng thái: "Thế là bố đã kết thúc một hành trình thật đẹp và đầy ý nghĩa. Bố được sống với đam mê, được hy sinh cho đam mê số một của cuộc đời mình. Mối quan hệ giữa người bố và con trai luôn đặc biệt, bố với con cũng vậy, có những điều, có những thời khắc mà cả hai chỉ cần lặng im thôi là có thể cảm nhận được. Nghỉ ngơi thôi bố, bố vất vả nhiều rồi! Gia đình thật sự cảm động trước tình cảm mà tất cả mọi người đã dành cho bố. Xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất!".

Xúc động tâm thư con trai gửi NSND Hoàng Dũng sau tang lễ: ‘Nghỉ ngơi thôi bố, bố vất vả nhiều rồi!’ - Ảnh 1
Con trai cố nghệ sĩ xúc động viết tâm thư tiễn biệt người cha quá cố - Ảnh: FBNV
hoang dung 3
Hoàng Duy bên cạnh người cha quá cố lúc thuở ấu thơ - Ảnh: FBNV
hoang dung 4
Mới đây, Hoàng Duy còn chúc mừng sinh nhật 'người đàn ông bản lĩnh' của cuộc đời mình - Ảnh: FBNV

Trước đó, trong tang lễ cố nghệ sĩ, nhìn dàn sao Việt từ những người "gạo cội" trong nghề đến thế hệ trẻ đều dành thời gian tới thăm viếng, chúng ta cũng đủ hiểu thuở sinh thời nghệ sĩ Hoàng Dũng đã sống "có tâm" với nghề, với đời như thế nào.

Xúc động tâm thư con trai gửi NSND Hoàng Dũng sau tang lễ: ‘Nghỉ ngơi thôi bố, bố vất vả nhiều rồi!’ - Ảnh 4
Nơi NSND Hoàng Dũng yên nghỉ cuối đời - Ảnh: Gia đình và Xã hội
hoang dung 7
Vợ cố nghệ sĩ Hoàng Dũng thất thần trong đám tang người chồng quá cố - Ảnh: Gia đình và Xã hội
hoang dung 8
Con trai và cháu đích tôn của cố nghệ sĩ luôn túc trực trong đám tang ông - Ảnh: Gia đình và Xã hội

hoang dung 9

hoang dung 10
Dàn sao Việt đến thăm viếng cố nghệ sĩ lần cuối - Ảnh: Vietnamnet

NSND Hoàng Dũng là diễn viên được khán giả yêu mến qua hàng loạt bộ phim truyền hình nổi tiếng, trong đó có các bộ phim như Người Phán Xử, Những Ngày Không Quên, Sinh Tử, Bước Nhảy Xì Tin và đặc biệt là sau phim Về Nhà Đi Con, ông được khán giả gọi với cái tên trìu mến "bố chồng quốc dân". 

NSƯT Lê Chức hé lộ về cuộc đời huy hoàng, đáng sống của NSND Hoàng Dũng và điều phân tâm của bản thân

NSƯT Lê Chức hé lộ về cuộc đời huy hoàng, đáng sống của NSND Hoàng Dũng và điều phân tâm của bản thân

"Nếu Hoàng Dũng còn thời gian, còn sức khỏe thì kiến thức, tài năng, nhân cách của Dũng còn giúp cho sân khấu Việt Nam bớt đi sự chông chênh, bớt đi những dư luận không hay", NSƯT Lê Chức nói.

Xem thêm
Từ khóa:   NSND Hoàng Dũng Lễ tang Hoàng Dũng NSND Hoàng Dũng mất

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Tâm sự gia đình 1 giờ 26 phút trước
Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Tâm sự Eva 2 giờ 26 phút trước
Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Tâm sự gia đình 3 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026