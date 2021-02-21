Xúc động tâm thư con trai gửi NSND Hoàng Dũng sau tang lễ: ‘Nghỉ ngơi thôi bố, bố vất vả nhiều rồi!’

Mới đây, người hâm mộ và dàn sao Vbiz vô cùng tiếc thương khi phải nói lời tiễn biệt cố NSND Hoàng Dũng qua đời do bạo bệnh. Trong những dòng trạng thái mới nhất của mình, con trai Hoàng Dũng đã dành tặng người cha quá cố một bức tâm thư khiến ai đọc cũng nghẹn ngào.
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Cố NSND Hoàng Dũng mất do bạo bệnh, mặc dù đã được chữa trị tích cực nhưng vẫn không qua khỏi. Ông trút hơi thở cuối cùng vào chiều ngày 14/2 khiến gia đình và cộng đồng mạng không khỏi tiếc thương.
Hôm qua 20/2, gia đình đã tiến hành tang lễ cho cố nghệ sĩ. Mới đây, Hoàng Duy - con trai của ông đã có những chia sẻ xúc động trên Facebook cá nhân sau lễ an táng. Theo đó, anh đã đăng tải ảnh phần mộ được phủ kín hoa tươi kèm dòng trạng thái: "Thế là bố đã kết thúc một hành trình thật đẹp và đầy ý nghĩa. Bố được sống với đam mê, được hy sinh cho đam mê số một của cuộc đời mình. Mối quan hệ giữa người bố và con trai luôn đặc biệt, bố với con cũng vậy, có những điều, có những thời khắc mà cả hai chỉ cần lặng im thôi là có thể cảm nhận được. Nghỉ ngơi thôi bố, bố vất vả nhiều rồi! Gia đình thật sự cảm động trước tình cảm mà tất cả mọi người đã dành cho bố. Xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất!".
Trước đó, trong tang lễ cố nghệ sĩ, nhìn dàn sao Việt từ những người "gạo cội" trong nghề đến thế hệ trẻ đều dành thời gian tới thăm viếng, chúng ta cũng đủ hiểu thuở sinh thời nghệ sĩ Hoàng Dũng đã sống "có tâm" với nghề, với đời như thế nào.
NSND Hoàng Dũng là diễn viên được khán giả yêu mến qua hàng loạt bộ phim truyền hình nổi tiếng, trong đó có các bộ phim như Người Phán Xử, Những Ngày Không Quên, Sinh Tử, Bước Nhảy Xì Tin và đặc biệt là sau phim Về Nhà Đi Con, ông được khán giả gọi với cái tên trìu mến "bố chồng quốc dân".