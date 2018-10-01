Xúc động nghe Thanh Bình kể về quá khứ cơ cực: ‘14 tuổi xách vali bỏ đi vá lốp xe đạp’

Hậu trường 01/10/2018 15:25

Trước khi có cuộc sống sung túc như hiện tại, Thanh Bình trải qua tuổi trẻ cơ cực, vật lộn với đủ ngành nghề.

Thanh Bình là cái tên không còn xa lạ với khán giả truyền hình. Anh tham gia và ghi dấu ấn ở hàng loạt vai diễn đình đám. Không chỉ được đánh giá cao về diễn xuất, ông xã Ngọc Lan còn là một người chồng, người cha mẫu mực và hết lòng thương yêu vợ con khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Tuy nhiên, trước khi xây dựng cho mình một chỗ đứng vững chắc trong lòng khán giả và một tổ ấm trọn vẹn như hiện tại, Thanh Bình từng trải qua những năm tháng cơ cực, khốn khó.

Xúc động nghe Thanh Bình kể về quá khứ cơ cực: ‘14 tuổi xách vali bỏ đi vá lốp xe đạp’ - Ảnh 1
Cuộc sống hạnh phúc của Thanh Bình và Ngọc Lan hiện tại - Ảnh: FBNV

Trên trang cá nhân, ông xã Ngọc Lan bất ngờ tiết lộ về quá khứ từng lăn lộn kiếm sống: “Thằng Bình! Nó đã từng ở dưới đáy vực không biết bao nhiêu lần rồi... 18 tuổi xuống Sài Gòn với 1 cái ba lô vỏn vẹn 3 cái áo 2 cái quần. Lăn lộn với đủ các thành phần của xã hội, nếm trải bao cay đắng mùi đời ở cái xứ này!

Xúc động nghe Thanh Bình kể về quá khứ cơ cực: ‘14 tuổi xách vali bỏ đi vá lốp xe đạp’ - Ảnh 2
Thanh Bình kể về quá khứ lên thành phố lập nghiệp với vài bộ quần áo - Ảnh: FBNV

Trước đó, 14 tuổi đã từng xách vali bỏ đi vá lốp xe đạp ở Nhơn Trạch, Đồng Nai với cuốn hộ khẩu photo... lăn lộn tả bí lù nghề ở đất này rồi... thử hỏi nó còn sợ cái gì ở đây nữa, có chăng nó chỉ sợ lòng người khó đoán, tâm địa nham hiểm mà thôi! Riêng từ ngày dấn thân vào nghiệp diễn, nó làm từ thằng chở đạo cụ, phục trang, thư ký, trợ lý... có gì mà nó chưa làm! Vậy mà khi gặp chút trở ngại người ta lại coi nó như một thằng nhóc lèo tèo không biết gì. Bạn ơi, bạn hãy nhìn vào cái tôi đã làm để hiểu thêm về tôi chứ bạn đừng lấy suy nghĩ của mình làm thước đo về tôi.

Cái gì cũng có ý nghĩa và lý do của nó. Nếu bạn thật sự tốt thì bạn không cần đến bất kì sự hỗ trợ nào đâu. Xin đừng".

Xúc động nghe Thanh Bình kể về quá khứ cơ cực: ‘14 tuổi xách vali bỏ đi vá lốp xe đạp’ - Ảnh 3
Lâm Vỹ Dạ, Thái Hòa vào hỏi thăm đồng nghiệp - Ảnh: FBNV

Nghe Thanh Bình kể về quá khứ gian khổ, người hâm mộ không khỏi xúc động và bất ngờ. Tuy nhiên, nhiều người cũng nhận ra rằng có lẽ ông xã Ngọc Lan kể chuyện quá khứ vì bức xúc khi bị ai đó coi thường là “thằng nhóc lèo tèo không biết gì”. Dưới bài viết, đồng nghiệp và người hâm mộ nhanh chóng vào hỏi thăm và trấn an nam diễn viên.

Xúc động nghe Thanh Bình kể về quá khứ cơ cực: ‘14 tuổi xách vali bỏ đi vá lốp xe đạp’ - Ảnh 4
Vợ con là ưu tiên hàng đầu của Thanh Bình hiện tại - Ảnh: FBNV

 

Bộ ảnh lung linh của gia đình Ngọc Lan - Thanh Bình ở Phú Quốc đốn tim cư dân mạng

Bộ ảnh lung linh của gia đình Ngọc Lan - Thanh Bình ở Phú Quốc đốn tim cư dân mạng

Nhân dịp kỷ niệm hai năm về chung một nhà, Ngọc Lan - Thanh Bình đã đưa con trai đi Phú Quốc nghỉ dưỡng và lưu lại những kỷ niệm đẹp.

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