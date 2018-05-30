Xuất hiện với gương mặt 'xuyên thủng' vạn vật, Minh Hằng nhún nhảy hết cỡ bên trai lạ

Hậu trường 30/05/2018 21:39

Dù liên tục phủ nhận việc phẫu thuật thẩm mỹ độn cằm nhưng Minh Hằng lại một lần nữa khiến công chúng đặt câu hỏi khi xuất hiện với gương mặt nhọn hoắc, thiếu tự nhiên.

Bộ ba huấn luyện viên The Face 2018 lần lượt xuất hiện tại vòng casting của chương trình vào sáng 30/5 cùng host Nam Trung. Nếu siêu mẫu Thanh Hằng và Võ Hoàng Yến gây ấn tượng với trang phục cá tính và phong cách thì ca sĩ Minh Hằng cũng không kém phần nổi bật.

Xuất hiện với gương mặt 'xuyên thủng' vạn vật, Minh Hằng nhún nhảy hết cỡ bên trai lạ - Ảnh 1
Minh Hằng nổi bật tại The Face 2018 - Ảnh: NN

Diện thiết kế trẻ trung, sang trọng kết hợp với lối trang điểm cá tính, Minh Hằng nhận được nhiều lời khen của công chúng. Tuy nhiên, điều khiến dư luận một lần nữa xôn xao chính là chiếc cằm nhọn hoắc của Minh Hằng.

Xuất hiện với gương mặt 'xuyên thủng' vạn vật, Minh Hằng nhún nhảy hết cỡ bên trai lạ - Ảnh 2
Ban giám khảo nhận xét các thí sinh trong phần casting - Ảnh: NN
Xuất hiện với gương mặt 'xuyên thủng' vạn vật, Minh Hằng nhún nhảy hết cỡ bên trai lạ - Ảnh 3
Tại đây, Minh Hằng bất ngờ thể hiện khả năng nhảy điêu luyện cùng thí sinh nam - Ảnh: NN
Xuất hiện với gương mặt 'xuyên thủng' vạn vật, Minh Hằng nhún nhảy hết cỡ bên trai lạ - Ảnh 4
Nữ ca sĩ lộ cằm nhọn, thiếu tự nhiên ở góc nghiêng - Ảnh: NN

Xuất hiện với gương mặt 'xuyên thủng' vạn vật, Minh Hằng nhún nhảy hết cỡ bên trai lạ - Ảnh 5

Xuất hiện với gương mặt 'xuyên thủng' vạn vật, Minh Hằng nhún nhảy hết cỡ bên trai lạ - Ảnh 6
Trước đó, Minh Hằng từng nhận nhiều ý kiến trái chiều khi trở thành huấn luyện viên của chương trình The Face - Ảnh: NN

Xuất hiện với gương mặt 'xuyên thủng' vạn vật, Minh Hằng nhún nhảy hết cỡ bên trai lạ - Ảnh 7

Xuất hiện với gương mặt 'xuyên thủng' vạn vật, Minh Hằng nhún nhảy hết cỡ bên trai lạ - Ảnh 8
Ở góc chính diện, chân dài này cũng không giấu được phần cằm nhọn hoắc - Ảnh: NN
Xuất hiện với gương mặt 'xuyên thủng' vạn vật, Minh Hằng nhún nhảy hết cỡ bên trai lạ - Ảnh 9
Siêu mẫu Hoàng Yến và host Nam Trung - Ảnh: NN
Xuất hiện với gương mặt 'xuyên thủng' vạn vật, Minh Hằng nhún nhảy hết cỡ bên trai lạ - Ảnh 10
Thanh Hằng là huấn luyện viên thứ 3 của chương trình Gương mặt người mẫu Việt Nam 2018 - Ảnh: Internet

Minh Hằng bị chê catwalk như đi chợ khi diễn thời trang

Minh Hằng bị chê catwalk như đi chợ khi diễn thời trang

Đoạn clip trình diễn của Minh Hằng - tân HLV The Face - tại show thời trang bị cộng đồng mạng chê thiếu tự tin, dáng đi tùy hứng.

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