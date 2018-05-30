Xuất hiện với gương mặt 'xuyên thủng' vạn vật, Minh Hằng nhún nhảy hết cỡ bên trai lạ

Bộ ba huấn luyện viên The Face 2018 lần lượt xuất hiện tại vòng casting của chương trình vào sáng 30/5 cùng host Nam Trung. Nếu siêu mẫu Thanh Hằng và Võ Hoàng Yến gây ấn tượng với trang phục cá tính và phong cách thì ca sĩ Minh Hằng cũng không kém phần nổi bật.

Minh Hằng nổi bật tại The Face 2018 - Ảnh: NN

Diện thiết kế trẻ trung, sang trọng kết hợp với lối trang điểm cá tính, Minh Hằng nhận được nhiều lời khen của công chúng. Tuy nhiên, điều khiến dư luận một lần nữa xôn xao chính là chiếc cằm nhọn hoắc của Minh Hằng.