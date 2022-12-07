Xót xa đám tang trong căn nhà gạch đơn sơ của quán quân 'Tài tử miệt vườn', vợ bệnh - con thơ mất đi trụ cột gia đình

Hậu trường 07/12/2022 19:47

Nhà của nghệ sĩ Chí Tâm là căn chòi lá ngoài ruộng, không thuận tiện cho việc đi lại nên tang lễ của anh được tổ chức tại nhà mẹ ruột.

Sáng 7/12, giới nghệ sĩ bàng hoàng khi nghe tin anh Nguyễn Chí Tâm - quán quân chương trình Tài tử miệt vườn năm 2019 - đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông.

Xót xa đám tang trong căn nhà gạch đơn sơ của quán quân 'Tài tử miệt vườn', vợ bệnh - con thơ mất đi trụ cột gia đình - Ảnh 1
Nguyễn Chí Tâm nhận giải quán quân Tài tử miệt vườn năm 2019. Ảnh: Internet

Được biết, sau đêm diễn ở tỉnh Tây Ninh vào tối 6/12, nghệ sĩ cải lương Nguyễn Chí Tâm gọi báo tin cho vợ: "Anh đổ xăng xong sẽ về ngay". Sau đó, anh xảy ra va chạm với một chiếc xe tải và qua đời, hưởng dương 44 tuổi.

Linh cữu nghệ sĩ Nguyễn Chí Tâm hiện quàn tại nhà riêng ở Long An. 11h ngày 9/12, gia đình sẽ đưa thi hài anh đi an táng tại Nghĩa trang Rừng Ông (xã Tân Phú, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An).

Xót xa đám tang trong căn nhà gạch đơn sơ của quán quân 'Tài tử miệt vườn', vợ bệnh - con thơ mất đi trụ cột gia đình - Ảnh 2
Sự ra đi đột ngột của quán quân "Tài tử miệt vườn 2019" khiến đồng nghiệp, khán giả thương xót. Ảnh: Thanh Niên

Có mặt tại tang lễ của Nguyễn Chí Tâm, nhiều người thân, hàng xóm không khỏi buồn lòng khi chứng kiến hoàn cảnh của nghệ sĩ xấu số. Một người kể trên báo Thanh Niên: "Theo lời của gia đình, Chí Tâm đi hát bằng xe máy, đang trên đường từ Tây Ninh về thì gặp tai nạn giao thông. Hoàn cảnh của Tâm rất khổ, ngay cả căn nhà đang tổ chức tang lễ cũng là nhà của mẹ ruột vì nhà của hai vợ chồng là căn nhà lá, ở ngoài ruộng rất khó đi. Người nhà nói anh vốn là trụ cột chính của gia đình, nuôi mẹ, vợ đang mắc bệnh tim và một con nhỏ 4 tuổi".

Nguồn tin kể thêm, dù đám tang của nghệ sĩ Nguyễn Chí Tâm chỉ tổ chức trong ngôi nhà gạch đơn sơ nhưng rất ấm cúng vì đông người tới viếng. Nhiều bạn bè, hàng xóm có mặt để thắp hương, nói lời tiễn biệt anh. Ai cũng bày tỏ niềm thương xót khi anh qua đời ở tuổi 44.

Xót xa đám tang trong căn nhà gạch đơn sơ của quán quân 'Tài tử miệt vườn', vợ bệnh - con thơ mất đi trụ cột gia đình - Ảnh 3
Theo thông tin từ gia đình, tang lễ tổ chức tại nhà mẹ ruột của Chí Tâm bởi nhà anh là căn chòi lá ngoài ruộng, không thuận tiện cho việc đi lại. Ảnh: Thanh Niên

Chí Tâm xuất thân trong một gia đình nghèo khó nhưng mê hát. Lớn lên, vì làm ăn thua lỗ, anh mắc nợ và hôn nhân tan vỡ. Anh phải phiêu bạt làm thuê làm mướn và cuối cùng được một ông chủ thương gầy bầy vịt cho vợ chồng anh coi. Anh còn làm thợ hồ và nhiều công việc khác để kiếm sống. 

Thấy anh ca hay, hàng xóm tự đăng ký cho anh tham gia Tài tử miệt vườn. Ngày đi thi, vợ chồng anh vay mượn 500.000 đồng để có tiền đổ xăng chạy xe máy từ Long An về Đồng Tháp để thi.

Xót xa đám tang trong căn nhà gạch đơn sơ của quán quân 'Tài tử miệt vườn', vợ bệnh - con thơ mất đi trụ cột gia đình - Ảnh 4
Nguyễn Chí Tâm bên vợ con. Ảnh: Internet

Ngay khi anh đoạt quán quân năm 2019, hàng loạt tờ báo đưa tin "Anh chăn vịt đoạt quán quân Tài tử miệt vườn". Sau đó, do cả nước vướng vào dịch bệnh, Chí Tâm cũng không có nhiều show diễn. Vợ anh mắc bệnh tim, bản thân anh sức khỏe cũng kém và con còn nhỏ dại. Vì vậy, Chí Tâm cố gắng bươn chải tìm nơi hát để kiếm tiền lo cho gia đình.

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Từ khóa:   quán quân tài tử miệt vườn anh chăn vịt Nguyễn Chí Tâm

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