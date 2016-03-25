Xem trước Cô dâu 8 tuổi - Tập 68: Sanchi "tức điên" khi Ganga sinh mẹ tròn con vuông

Tập phim bắt đầu với cảnh Sanchi nói rằng cô đã sai khi luôn căm ghét Ganga, thay vào đó cô nên cẩn thận quan sát Ganga để trở thành một chuyên gia cài bẫy người khác. Ganga nói: Ngay cả tới bây giờ cô vẫn còn mắc sai lầm sao cô Sanchi, cô hãy ra ngoài đi. Sanchi mỉa mai: Cô đang sợ mất hình tượng sao? Đừng lo, ở đây không có ai cả, không ai có thể biết được con người thật của cô đâu. Ganga một mực yêu cầu Sanchi hãy ra ngoài.

Sanchi quát: Câm miệng đi. Tôi có thể đã sinh con trai cho Jagdish nếu anh ấy kết hôn với tôi. Cô đúng là một kẻ lừa đảo. Đến khi Jagdish nhận ra thì cô sẽ lại đi tìm nạn nhân thứ ba. Ganga không thể bình tĩnh được nữa và nói: Cô thôi đi. Những gì mà cô đã đánh mất đều là do những việc làm sai trái của cô, cô như một con rắn độc sẵn sàng phun nọc độc vào người khác. Cô không yêu ai bởi vì cô không hiểu thế nào là tình yêu.

Linh Trang - Cô dâu 8 tuổi

Ganga bắt đầu đau đớn trong lúc đang nói chuyện. Sanchi nói: một Ganga đơn giản cũng biết tức giận ư. Ganga nói: tôi cần phải đưa cho cô cái gương để cô tự soi mình vào đó. Sanchi gằn giọng: Không biết liệu con của cô sẽ sống được không, hay cô có thể sống để nhìn thấy nó hay không. Ganga nói: Sẽ không có chuyện gì xảy ra với con của tôi đâu. Sanchi nguyền rủa Ganga: Vậy thì cô sẽ không được cứu đâu. Gia đình Jagdish sẽ tái hôn cho anh ấy, và chuyện gì sẽ xảy ra với đứa con của cô nếu vợ mới của Jagdish chính là tôi? Ganga choáng váng và thở gấp đau đớn. Sanchi nham hiểm nói tiếp: Chúng ta sẽ gặp lại nhau nếu như cô còn sống. Nói rồi cô tức tối bỏ ra ngoài, để mặc Ganga một mình trong phòng. Ira, Meena và Anandi xin phép ra về. Ira hỏi về Sanchi, cô đi tới và nói: Con đang nói chuyện với Ganga. Ira nói: Chúng ta nên về thôi. Sanchi chào bà nội, bà ban phước cho cô.

Jagdish nhận được cuộc gọi của Ganga, cô đau đớn nói với anh: Con của chúng ta.... Jagdish nói: Anh tới ngay, sau đó chạy vội xuống nhà. Bà nội, Sumitra và Gehna hốt hoảng chạy theo và thấy Ganga đang ôm bụng đau đớn. Jagdish nói rằng phải đưa cô ấy tới bệnh viện ngay. Anh bế Ganga ra xe jeep cùng Sumitra và bà nội. Sumitra lo lắng gọi cho Lal Singh và bảo anh hãy chuẩn bị cho ca cấp cứu. Ganga đau đớn muốn ngất đi. Jagdish nhanh chóng lái xe jeep đến bệnh viện. Bhairon cũng đến đó. Bà nội xúc động bảo Jagdish hãy cứu Ganga. Jagdish gật đầu và đi vào phòng cấp cứu. Sumitra đang khóc trong khi bà nội lo lắng chờ đợi bên ngoài.

Bà nội càng xúc động hơn khi nhớ lại những lời quan tâm của Ganga dành cho bà. Bà đến cầu nguyện với thần Devi, Sumitra cũng tham gia cùng. Gehna đang đợi ở nhà. Anandi gọi đến dinh thự và bảo Gehna chuyển máy cho bà nội. Gehna nói rằng tình trạng của Ganga rất nguy kịch và mọi người đang trên đường tới bệnh viện. Anandi sốc, Shiv hỏi: Có chuyện gì vậy Anandi? Cô liền gọi cho Bhairon, ông nói: Ca mổ đang được tiến hành và Jagdish cũng đang trong phòng cấp cứu với Ganga.

Ba không biết chuyện gì đã xảy ra nữa.Bà nội và mẹ của con đang làm Mrityunjay Jap. Anandi nói: Con và mọi người ở đây cũng sẽ cầu nguyện cho Ganga. Trong phòng cấp cứu, Jagdish và các bác sĩ đang tập trung cho ca mổ, anh liên tục đặt tay lên đầu Ganga. Anandi, Meena và Ira đang cùng làm Mrityunjay Jap. Sanchi hỏi có chuyện gì vậy, ông nội thông báo cho cô về tình trạng của Ganga. Sanchi vui mừng và nhớ lại những lời nói độc địa của mình. Cô tạo nói: Thật buồn, khi mọi người rời khỏi Jaitsar cô ấy vẫn còn khỏe mạnh kia mà.

Tại bệnh viện, tất cả đang hồi hộp chờ đợi. Cuối cùng Ganga đã an toàn hạ sinh một bé trai. Mọi người nghe thấy tiếng khóc chào đời của đứa bé. Bà nội mỉm cười mãn nguyện. Bác sĩ trao em bé cho Jagdish, anh xúc động đặt con trai bên cạnh Ganga và nói với cô: Em nhìn này, em trai nhỏ của Mannu đã đến. Ganga mỉm cười nhìn em bé, cô gọi bà nội rồi mệt mỏi lịm đi. Nữ bác sĩ nói với Jagdish rằng cô ấy sẽ ổn thôi, không có gì đáng ngại cả. Jagdish bước ra khỏi phòng cấp cứu và xúc động ôm chầm lấy Bhairon. Anh gật đầu và rơm rớm nước mắt. Bhairon mỉm cười hạnh phúc. Jagdish nói với bà nội: Bà ơi, thần linh đã nghe thấy lời cầu nguyện của bà rồi, cả Ganga và em bé đều khỏe mạnh. Bà nội rất vui và ôm lấy anh.

Tập 68b

https://www.youtube.com/watch?v=_JFgvWTtw3U

Tập này bắt đầu với việc Jagya nói một tin tốt cho Dadisa rằng bà sắp trở thành cụ. Dadisa ôm Jagya và biểu cảm rất hạnh phúc. Jagya nói rằng: “ Cháu đã rất sợ và lo lắng cho Ganga, cháu đã tưởng như mình đã mất cô ấy”. Sumitra nói rằng thần linh đã giúp đỡ chúng ta, mọi chuyện đều ổn rồi, con đừng khóc nữa. Jagya nói: “Vâng, chúng ta phải chào đón niềm hạnh phúc này”. Jagya bảo Dadisa đến xem Ladesar bé nhỏ vì thằng bé vẫn đang ở trong lồng. Dadisa nói: “Không được, trước tiên ta phải gặp mẹ đứa trẻ, người mẹ mạnh mẽ và đã chứng minh được điều bác sĩ nói là sai”.

Jagya nói rằng: “ Bây giờ bà không thể gặp cô ấy được vì cô ấy đang rất yếu, không có sức để nói chuyện” Dadisa nói bà sẽ gặp Ganga. Bhairov bảo Jagya đưa Dadisa đến chỗ Ganga đi. Jagya nói với gynaec rằng Dadisa muốn gặp Gangga. Dadisa cảm ớn gynaec vì đã bảo vệ Ganga và đứa trẻ. Dadisa cầm tay Ganga. Ganga mở mắt và nói rằng bà đã thắng, ước mơ leo lên cầu thang vàng đã thành sự thật. Ganga nói rằng lời cầu nguyện của gia đình chúng ta đã giúp đỡ cháu. Dadisa xúc động. Ganga hỏi đứa trẻ và Jagya nói rằng thằng bé đang ngủ và bảo Ganga hãy nghỉ ngơi đi.

Sumitra thông báo với Gehna rằng Ganga đã sinh một bé trai và cả 2 mẹ con đều khỏe. Bhairov gọi cho Anandi, Sumitra thông báo tin tốt cho Anandi. Anandi cảm thấy rất vui và cô chia sẻ tin vui cho cả gia đình cô. Mọi người đều cười vui vẻ. Sanchi thì rất tức giận. Meenu nói rằng chắc rằng họ đang rất hạnh phúc. Dadisa nói với Bhairov rằng Ganga dường như rất yếu nhưng Ganga lại đang rất hạnh phúc. Bhairov bảo Dadisaa hãy đi gặp chắt của mình.

Dadisa, Sumitra và Jagya đến thăm đứa bé vẫn đang nằm trong lồng. Dadisa nói với đứa trẻ rằng thằng bé có lý do để đến với thế giới này. Dadisa khen ngợi Ganga và thằng bé. Dadisa cầu phúc cho thằng bé. Sumitra nhìn cháu trai với niềm hạnh phúc ngập tràn. Bhairov chúc mừng Jagya. Jagya cũng chúc mừng ông. Y tá đến thông báo rằng Ganga sẽ được chuyển sang phòng khác. Dadisa hỏi rằng khi nào thằng bé mới được đến chỗ mẹ nó. Jagya nói rằng đứa bé bị sinh non nên bây giờ nó đang rất yếu. Dadisa nói rằng thằng bé cần mẹ và muốn được mẹ vuốt ve chăm sóc nó.

Jagya bảo Dadisa hãy đến chỗ Ganga. Anh hạnh phúc nhìn con mình. Đứa bé cũng nhìn Jagya. Dadisa, Jagya và Bhairov đến chỗ Ganga. Dadisa chúc phúc cho Ganga và khen ngợi lòng dung cảm của cô vì đã đấu tranh cho đứa trẻ. Sumitra nói rằng bà đã cầu phước cho Ganga. Bhairov cũng chúc phúc cho Ganga. Ganga hỏi rằng Dadisa đã gặp chắt trai của bà chưa. Dadisa trả lời rồi và Ganga cũng sẽ sớm được gặp thằng bé thôi. Jagya bế đứa trẻ, Ganga cười. Sumitra, Bhairov và Dadisa rời đi. Jagya nói với Ganga rằng đứa trẻ đẹp trai và thông minh giống Jagya. Ganga nói rằng thằng bé sẽ thông minh hơn bố nó và cô muốn thằng bé cô mọi phẩm chất tốt đẹp giống Jagya. Jagya hôn lên trán Ganga.

Anandi chuẩn bị bánh và đưa nó cho tất cả mọi người. Tất cả đều vui vẻ. Daddu nói rằng đây là món quà bất ngờ vì đứa trẻ của Jagya và Ganga đã ra đời. Meenu nói rằng tất cả đều đã lo lắng nhưng giờ thì ổn rồi. Ira nói rằng Dadisa chắc hẳn phải rất lo lắng. Sanchi tức giận và nhớ lại lời của Ganga. Ira bảo Sanchi ăn đi và Sanchi nói nó nóng quá, con sẽ ăn sau, Sanchi mang bánh vào trong phòng. Sanchi vứt bánh đi và nghĩ rằng làm thế nào mà Ganga có thể may mắn như thế. Ganga đã có được gia đình Jagya và nhận được tất cả hạnh phúc. Tại sao thần linh lại không công bằng với con?.

Anandi giảng giải cho Amol rằng phải nhai thức ăn trước rồi mới được nuốt. Shiv và Daddu mỉm cười. Amol ăn miếng đầu tiên sau đó uống nước. Anandi bảo rằng Amol không được uống nhiều nước trong khi ăn. Anandi bảo rằng ăn xong mới được uống nước. Anandi nói Amol là đứa trẻ ngon. Daddu bảo rằng thằng bé sẽ được nhận socola vì điều đó. Bà nói them: “ dường như ở trại trẻ mồ côi họ đã không dạy Amol việc nhai thức ăn”. Shiv nghi ngờ rằng không biết ở trại trẻ mồ côi họ có đưa chapatti cho thằng bé không. Daddu nói rằng: “ Amol sẽ học được tất cả mọi việc vì Anandi là mẹ thằng bé mà”. Xem tập tiếp theo tại đây