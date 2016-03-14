Xem trước Cô dâu 8 tuổi - Tập 48: Shiv "bị ăn tát" vì tưởng mình là... con ngoài giá thú

Tập phim bắt đầu với cảnh Pasha đỡ chiếc khay lấy từ tay Ganga . Jagdisk nghĩ anh như điên loạn. Nandu nói cậu biết ông ta và đi tớ chỗ Pasha nói chuyện với ông. Nandu hỏi ông ta đã tìm được tới đây sao. Pasha nói pichola talaap. Jagdisk nói nó ở Udaipur. Sau đó Pasha nhìn thấy những tên đâm thuê chém mướn và bỏ chạy. Jagisk tự hỏi tại sao anh ta lại bỏ đi đột ngột như vậy.

Trong lúc đó tại nhà Shekhar đang làm havan tại đền thờ. Panditji bảo Shiv hãy giữ các thành tố havan trong havan kund. Shiv vẫn đang lưỡng lự nhưng Anandi đã ra hiệu cho anh làm thế. Panditja bảo họ hãy cầu nguyện với thần linh. Ira cầu nguyện thần linh hãy cho gia đình bà trong chuyện sinh con của bà và sự ủng hộ của Alok và những đứa trẻ giống như Shiv và Sanchi . Paditji nói havan đã hoàn thành.

Daddu bảo mọi người rằng họ sẽ thích đồ ăn. Anandi bảo cô sẽ đi lấy đồ ngọt. Ira bảo bà sẽ tới trại trẻ mồ côi và cho họ đồ ngọt và cả quà nữa. Alok nói ông sẽ đi và kiểm tra những chiếc áo vest mùa đông và họ rời đi để tới Kashmir vào buổi tối. Shiv đang lái xe jeep và nhớ lại những lời Panditji và Ira nói. Anh cảm thấy không thoải mái và dừng xe lại. Anh nói với cô rằng anh bồn chồn không yên để biết được sự thật. Anh nói: Anh không có quan hệ gì với nhà Shekhar và anh không thể dùng danh nghĩa con trai của họ lâu hơn được nữa. Anandi nói rằng cô có thể cảm nhận được những tổn thương của anh. Shiv nói họ nên tìm một cái nhà khác và xác định đi tìm nhà.

Ira đang mua đồ ngọt ở cửa hàng. Sarla đứng gần đó từ trước. Một vài người hỏi Sarla phải chăng cô đã quay lại. Sarla nói bà quay lại vì bà không thể sống thiếu những đứa trẻ. Sarla nhìn thấy Ira và nghĩ Ira sẽ hỏi bà địa chỉ nhà. Bà nghĩ bà không thể nói dối Ira . Bà bị một chiếc xe đâm trúng khi đang vội vàng băng qua đường. Ira đi tới và nhìn thấy bà. Ira kêu gọi những người qua đường giúp bà ngồi vào trong xe.

Anandi tới bệnh viện và hỏi người giám sát. Nhưng anh nói rằng anh ta đã rời đi. Nhân viên bệnh viện nói với anh rằng không có ai nhìn thấy hồ sơ sau khi Anandi thấy nó. Ira đưa Sarla tới bệnh viện. Sarla nói rằng bà muốn nói với Ira vài chuyện rất quan trọng. Ira nói: đầu tiên phải băng bó cho cô đã. Trong khi bác sĩ đang điều trị cho Sarla, bà nói với Ira rằng bà biết đây là lần cuối đến đây của bà và muốn nói với Ira vài chuyện. Shiv kiểm tra hồ sơ và thất vọng khi không thấy gì. Một nhân viên khác bắt đầu công việc. Shiv nghi ngờ anh ta và nghĩ rằng công việc này có thể được làm bởi những nhân viên khác. Anh tiết lộ về camera CCTV. Shiv nói: Chúng ta sẽ đi và kiểm tra đoạn ghi hình.

Pasha đang ngồi dưới gốc cây, ba tên côn đồ trên chiếc xe jeep nhìn thấy ông. Pasha bỏ chạy để giữ mạng sống nhưng chúng đã đâm trúng anh bằng chiếc xe jeep. Chúng gọi cho ông chủ và nói rằng chúng sẽ giết anh ta. Hắn bảo chúng kiểm tra lại xem ông chết chưa. Jagdisk đang đi đâu đó và nhìn thấy Pasha trong tình trạng bất tỉnh những vẫn còn sống. Anh đưa anh ta tới bệnh viện. Bọn côn đồ nhìn thấy anh đang đưa Pasha và nghĩ chúng phải có được Pasha bằng bất cứ cách nào.

Jagdisk đang ngồi cạnh giường của Pasha. Ganga đang đứng đó. Pasha tỉnh lại. Jagdisk nói với anh rằng anh đã bị thương rất nặng nhưng lại được cứu nhờ vào số phận. Anh nói cậu sẽ sớm khỏe lại thôi và hỏi tai nạn đã xảy ra như thế nào? Pasha nhớ lại mọi chuyện nhưng lại không thể nói. Ganga hỏi tên anh ta. Jagdisk bảo anh ta nói chi tiết về gia đình anh ta để anh có thể thông báo tới họ. Pasha cảm thấy bất lực cần được giúp đỡ.

Tập 48b

Link youtube: https://www.youtube.com/watch?v=IZPWdpjqIJI

Tập phim bắt đầu với cảnh Sarla tiết lộ với Ira về sự thật: Cô đã sinh một bé gái và tôi đã nói dối cô qua điện thoại. Shiv không phải con trai ruột của cô đâu. Ira sốc và đau thắt. Bà nói với Sarla: Bà nói dối tôi. Sarla bảo những gì bà đã nói chính là sự thật. Bà đã phạm phải một sai lầm quá lớn, do đó bà muốn nói ra sự thật để khắc phục lỗi lầm của mình.

Bác sĩ yêu cầu Sarla hãy im lặng vì giờ sức khoẻ của bà không được tốt. Sarla nói rằng bà cần phải trút hết tâm can của mình với Ira, như vậy bà mới có thể an lòng mà nhắm mắt. Bà nắm tay Ira và khó nhọc nói: Cô đã sinh một bé gái đã chết. Vụ tai nạn trước khi sinh đã làm thai nhi bị ảnh hưởng, đứa bé đã chết trước khi nó chào đời.

Shiv và Anandi xem các cảnh quay CCTV. Họ sốc khi nhìn thấy Alok đã hối lộ nhân viên của bệnh viện và xé trang ghi chép chi tiết Ira sinh con.

Nguyễn Linh Trang - cô dâu 8 tuổi

Sarla nói: Tôi rất buồn cho cô khi mà cô đã phải chịu đựng hai lần sảy thai trước đó và giờ là lần thứ ba. Tôi rất mừng vì cô đã sinh con, nhưng thật tiếc là đứa bé đã chết. Tôi cảm thấy buồn và hỏi thần linh rằng, tại sao bên kia phòng thì sinh một em bé khỏe mạnh, còn bên đây phòng lại sinh một bé bị chết, chuyện này lại xảy ra trong cùng một gia đình. Ira hỏi: Bà nói vậy nghĩa là sao? Nhưng trước khi Sarla kịp nói thêm, bà trợn mắt, thở gấp rồi trút hơi thở cuối cùng. Ira choáng váng, bác sĩ bắt mạch cho Sarla và nói: Tôi xin lỗi, bà ấy đã không còn nữa.

Alok ca ngợi ông nội đã tổ chức một bữa trưa của hoàng gia. Ông nội nói rằng Anandi và Mahi đã thuê một người cung cấp và trang trí. Alok nói: Con không thể đợi thêm nữa, mấy món này hấp dẫn quá. Ông nội cười: Con phải đợi vợ con về đã chứ. Alok tự hỏi Ira đang ở đâu. Ira đi tới và nói: Vợ cái gì chứ? Mọi người rất căng thẳng. Ira khóc, bà giận dữ đi vào trong nhà và nói với mọi người: Tôi là một người phụ nữ ngu ngốc, tôi đã bị lừa suốt bao nhiêu năm qua mà không hề hay biết.

Meena bối rối hỏi: Có chuyện gì vậy? Alok nói: Anh không biết. Ira nói rằng bà đã sinh một đứa bé đã chết. Mọi người sốc. Ira hỏi Alok: Tại sao anh không nói với em rằng em đã sinh một đứa trẻ đã chết, cho dù điều đó có đúng hay không. Alok nói: điều em đang nói là vô căn cứ đấy Ira. Ira nói rằng Sarla đã kể mọ̣i thứ với bà trước khi chết. Alok kinh ngạc và nói: bà ấy vẫn ổn khi anh tới gặp bà ấy mà? Ira yêu cầu Alok hãy nói cho bà biết sự thật về Shiv. Bà khóc suốt và hỏi Alok: Tại sao anh lại đùa giỡn với em?

Meena khóc và nói: Bởi vì anh ấy muốn nhìn thấy chị được sống. Chị đã sảy thai hai lần trước đó và anh Alok biết rằng chị sẽ không thể chịu đựng nố̃i đau mất con lần thứ ba, cho nên anh ấy đã đặt Shiv vào trong lòng chị. Ira sốc và nói với Meena: Vậy là em cũng biết chuyện này nhưng lại im lặng? Em cũng giống như Alok, hai người đã phản bội chị. Tại sao em lại giấu chị chuyện này hả Meena? Hai người đều coi tình thương con của bà mẹ này là trò vui đùa. Ira quay sang hỏi ông nội: Có phải ba cũng biết chuyện này không? Ông nội lắc đầu. Ira chắp tay và nói với Meena: Vậy Shiv từ đâu đến? Thằng bé là con của ai?

Shiv đi tới và nói: Ba có thể trả lời câu hỏi này tốt hơn. Mọi người đều căng thẳng và đẫm nước mắt. Shiv và Anandi đi tới. Shiv hỏi Alok: Tại sao ba lại xé các bản ghi chép từ trang đăng ký của bệnh viện. Ba đã mua chuộc một nhân viên bệnh viện để che giấu sự thật. Tại sao ba lại giấu vợ mình chuyện đó? Con biết là ba không muốn nhìn thấy mẹ buồn. Ba hãy nói cho con biết đi, ba mẹ con là ai? Alok vẫn im lặng. Shiv nhắc đi nhắc lại: Ba hãy nói cho con biết thân phận thật sự của con đi.

Anh nói tiếp: Con sẽ không khó chịu với ba đâu, có phải con là đứa trẻ ngoài giá thú, hay mẹ con đã ném con vào trong máng xối? Alok không thể chịu nổi nữa, ông tát Shiv thật mạnh và chua chát kêu lên: Tại sao con dám nói như thế về mẹ ruột của con hả Shiv? Cô ấy đã trao cho Ira một cuộc sống mới. Meena bảo Alok hãy dừng lại. Alok nói tiếp: Con là con trai của một người lính, chính là con ruột của Anoop em trai ba và Meena. Shiv, Anandi và những người khác choáng váng.