Xem loạt ảnh này của Hà Hồ, ai cũng phải 'hết hồn'

Là mỹ nhân sở hữu lượng fan đông nhất nhì trong làng giải trí nhưng Hà Hồ vẫn thường xuyên gây tranh cãi với cách ăn mặc quá bó sát hoặc kiệm vải tối đa. Không chỉ trên sân khấu, ngoài đời nữ ca sĩ cũng rất hay khoe body cò hương trong những bộ bikini gợi cảm quá đà.

Nhìn lại những lần “Nữ hoàng giải trí” khoe vẻ sexy trên bãi biển hay hồ bơi, không ít người khuyên cô nên tránh xa những mẫu áo tắm quá hở hang để bớt lộ thân hình xương xẩu, gầy gò của mình.