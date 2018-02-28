Xem loạt ảnh này của Hà Hồ, ai cũng phải 'hết hồn'

Hậu trường 28/02/2018 12:55

Trong những bộ bikini nhỏ xíu, Hồ Ngọc Hà đôi khi khiến nhiều người phải ngán ngẩm trước thân hình cò hương, thiếu sức sống của mình.

Là mỹ nhân sở hữu lượng fan đông nhất nhì trong làng giải trí nhưng Hà Hồ vẫn thường xuyên  gây tranh cãi với cách ăn mặc quá bó sát hoặc kiệm vải tối đa. Không chỉ trên sân khấu, ngoài đời nữ ca sĩ cũng rất hay khoe body cò hương trong những bộ bikini gợi cảm quá đà.

Nhìn lại những lần “Nữ hoàng giải trí” khoe vẻ sexy trên bãi biển hay hồ bơi, không ít người khuyên cô nên tránh xa những mẫu áo tắm quá hở hang để bớt lộ thân hình xương xẩu, gầy gò của mình.

Xem loạt ảnh này của Hà Hồ, ai cũng phải 'hết hồn' - Ảnh 1

Hồ Ngọc Hà lộ thân hình cò hương khi diện bikini quá gợi cảm - Ảnh: FBNV

 

Xem loạt ảnh này của Hà Hồ, ai cũng phải 'hết hồn' - Ảnh 2
Nhiều người khuyên Hà Hồ nên ăn mặc kín đáo, lịch sự hơn - Ảnh: FBNV
Xem loạt ảnh này của Hà Hồ, ai cũng phải 'hết hồn' - Ảnh 3
Hồ Ngọc Hà từng khoe tư thế tập Yoga khó hiểu khiến nhiều người đỏ mặt - Ảnh: FBNV
Xem loạt ảnh này của Hà Hồ, ai cũng phải 'hết hồn' - Ảnh 4
'Nữ hoàng giải trí' dường như rất tự tin với vòng 3 'bốc lửa' - Ảnh: FBNV
Xem loạt ảnh này của Hà Hồ, ai cũng phải 'hết hồn' - Ảnh 5
Xem loạt ảnh này của Hà Hồ, ai cũng phải 'hết hồn' - Ảnh 6

Trong lần đi chơi cùng Kim Lý và con trai, Hà Hồ cũng lộ thân hình cò hương đáng báo động - Ảnh: FBNV

Xem loạt ảnh này của Hà Hồ, ai cũng phải 'hết hồn' - Ảnh 7
Xem loạt ảnh này của Hà Hồ, ai cũng phải 'hết hồn' - Ảnh 8
Một bộ bikini hở nửa vòng 3 khác của Hồ Ngọc Hà - Ảnh: FBNV
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Từ khóa:   Hồ Ngọc Hà Nữ hoàng giải trí Hồ Ngọc Hà sexy

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