Vy Oanh lần đầu khoe con trai trước công chúng

Sau thời gian dưỡng thai và sinh con ở Mỹ, ca sĩ Vy Oanh lần đầu đăng tải hình con trai lên trang cá nhân của mình.

Mới đây, Vy Oanh đã bất ngờ đăng tải hình ảnh con trai đầu lòng được sinh tại Mỹ. Tuy nhiên, nữ ca sĩ vẫn chỉ hé lộ hình ảnh vầng trán và bàn tay của bé.



Bàn tay rất dễ thương...





... và vầng trán rộng của con trai Vy Oanh

Nữ ca sĩ "Bay" vui vẻ nói với con: "Cái ông Benjamin này coi vậy mà ghê gớm quá, sai khiến thay đổi luôn được cả người ương bướng ham lảm ham làm như toai (tôi) ở nhà phục vụ cho riêng mình ông thì thôi zồi, ông là nhất rồi, trước giờ chưa ai làm được điều đó à nhen, chứ tui la tui không dám giao ông cho ai hết, với tui đi có tí xíu mà đã nhớ ông đứt ruột rùi ông ơi là ông. Còn bao nhiu là công việc của tui á ông nha... Cái trán này là tui cũng mệt zí ông lắm đây này... but i like it :)"



Vy Oanh hiện đang tạm ngưng mọi tham gia sự kiện để tịnh dưỡng

Tấm hình của Vy Oanh nhận được rất nhiều bình luận, chia sẻ của người hâm mộ. Ai nấy đều khen em bé dễ thương, thông minh và chúc mừng hai mẹ con đã luôn vui vẻ, khỏe mạnh.

