Vướng scandal làm 'dậy sóng' dư luận, Hồng Đăng - Hiền Hồ - Hồ Hoài Anh được tìm kiếm nhiều nhất Việt Nam 2022

Hậu trường 07/12/2022 20:03

Hồng Đăng - Hiền Hồ - Hồ Hoài Anh là 3 nhân vật hàng đầu trong top 10 người được tìm kiếm nhiều nhất ở Việt Nam năm 2022 trên Google.

Ngày 7.12, Google công bố xu hướng tìm kiếm nổi bật nhất 2022 tại Việt Nam với những thống kê đáng chú ý ở nhiều mảng: giáo dục, thể thao, du lịch, phim ảnh, game… 

Trong hạng mục xu hướng tìm kiếm nổi bật nhất, từ khóa World Cup 2022 dẫn đầu từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất ở Việt Nam.

Vị trí thứ hai thuộc về từ khóa Olm - nền tảng học trực tuyến trong nước, vị trí thứ 3 là tên bộ phim Hẹn hò chốn công sở. 

Các từ khóa tìm kiếm trong top 10 xu hướng tìm kiếm nổi bật ở Việt Nam lần lượt là: Big Mouth, Snaptik, Azota, Lịch thi đấu U23 Châu Á, Ngoại hạng Anh, VTV6, VTV2

Ở bảng xếp hạng xu hướng tìm kiếm về nhân vật, 7/10 cái tên nằm ở lĩnh vực giải trí với những ồn ào trong chuyện đời tư, nổi bật nhất là Hồng Đăng, Hiền HồHồ Hoài Anh.

Vướng scandal làm 'dậy sóng' dư luận, Hồng Đăng - Hiền Hồ - Hồ Hoài Anh được tìm kiếm nhiều nhất Việt Nam 2022 - Ảnh 1
Hồng Đăng, Hiền Hồ, Hồ Hoài Anh lọt top từ khóa tìm kiếm hàng đầu trên Google ở Việt Nam năm 2022. Ảnh: Internet

Theo đó, 10 người được tìm kiếm nhiều nhất Việt Nam năm 2022 lần lượt là: Hồng Đăng, Hiền Hồ, Hồ Hoài Anh, Lý Dịch Phong, Triệu Quân Sự, Trương Mỹ Lan, Bright, Lý Nhã Kỳ, Hữu Tín, Hải Bánh. 

Trong đó, từ khóa Hồng Đăng, Hồ Hoài Anh nhiều lần lọt vào danh sách từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên Google trends. Gần nhất, sự xuất hiện của Hồng Đăng - Hồ Hoài Anh trong một đêm nhạc đã nhận về nhiều tranh cãi từ cộng đồng mạng.

Ngoài những cái tên trong làng giải trí, từ khóa Triệu Quân Sự, Trương Mỹ Lan, Hải Bánh cũng nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng.

Nhìn chung trong bảng danh sách, các tìm kiếm về đại dịch lịch sử hầu như đã không còn. Những tra cứu trong danh sách Tin tức nổi bật nhất 2022 của người Việt chủ yếu tìm hiểu thông tin xoay quanh các vấn đề thời sự nổi cộm trong nước và quốc tế như giá xăng, bão Noru, chiến sự Ukraine…

Vào cuối tháng 2, tuy có đợt lượt tìm kiếm từ khóa “COVID” tăng cao nhưng ngay sau đó đã giảm mạnh 1.250% từ giữa tháng 5 trở đi. Điều này cho thấy được giai đoạn phục hồi hậu COVID-19 của nước ta với sự trở lại của nhiều hạng mục giải trí và thể thao khác.

Ca sĩ nổi tiếng phủ nhận mời Hồ Hoài Anh làm giám đốc âm nhạc cho mini concert của mình

Ca sĩ nổi tiếng phủ nhận mời Hồ Hoài Anh làm giám đốc âm nhạc cho mini concert của mình

Trước thông tin Hồ Hoài Anh tham gia đêm nhạc của mình, nam ca sĩ này đã lên tiếng bác bỏ.

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Từ khóa:   Hồng Đăng Hồ Hoài Anh Hiền Hồ

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