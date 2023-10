Chỉ vài ngày nhập cuộc thi, tên cô liên tục bị réo gọi trên mạng xã hội vì nhiều tranh cãi. Số lượng ảnh của đại diện Việt Nam xuất hiện trên trang chủ Miss International khá hạn chế

Cụ thể, trong đoạn clip, Á hậu Phương Nhi xuất hiện trên livestream cùng đại diện Cambodia trong khuôn khổ cuộc thi Miss International 2023. Khi Phương Nhi giới thiệu người đẹp này với khán giả, cô lại khẳng định: "She is Miss Cambodia, not Campuchia" (Cô ấy là Hoa hậu Cambodia, không phải Campuchia).

Tuy nhiên, ngay lập tức, người đẹp đại diện Cambodia lên tiếng giải thích rằng cô ấy đến từ Campuchia. Cambodia là tên phiên âm tiếng Anh của Campuchia. Lúc này, Phương Nhi tỏ thái độ ngạc nhiên và đáp lại: "Ồ ồ".