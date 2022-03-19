Ali Hoàng Dương vô cùng đau xót khi không thể bên cạnh người thân trong giây phút cuối đời.

Mới đây, trên trang cá nhân, Ali Hoàng Dương vô cùng xót xa thông báo về tin tang sự trong gia đình. Cụ thể, anh cho biết không thể tiễn ngoại về nơi an nghỉ cuối cùng vì vừa đặt chân tới Mỹ. Ali viết: "Con không thể về tiễn ngoại lần cuối. Trớ trêu khi vừa đến Mỹ. Ngoại là thương con cháu nhất. Ngoại luôn muốn mọi điều vui vẻ, tốt đẹp nhất cho những thân trong gia đình. Con xin lỗi vì không thể về với ngoại".

Ali Hoàng Dương thông báo tang sự của ga đình - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, trước đó, ngày 17/3, Ali Hoàng Dương có chuyến công tác đến Mỹ thì ngay ngày hôm sau, anh hay tin ngoại mất. Dưới bài đăng thông báo tang sự, nhiều bạn bè đồng nghiệp cũng như người hâm mộ đồng loạt gửi lời chia buồn và hy vọng Ali Hoàng Dương sớm vượt qua nỗi đau người thân này.

Nam ca sĩ đau đớn khi không thể tiễn bà lần cuối - Ảnh: Internet

Ali Hoàng Dương được biết đến khi đăng quang ngôi vị quán quân tại cuộc thi The Voice (Giọng hát Việt năm 2017). Gây ấn tượng bởi chất giọng trầm đầy tình cảm, hiện anh là một trong những nam ca sĩ được săn đón nhất nhì làng nhạc Việt.

Trấn Thành ba mặt một lời với Anh Đức và Ali Hoàng Dương khi bị đồn chuyện cạch mặt nhau Để làm rõ tin đồn Anh Đức và Ali Hoàng Dương cạch mặt nhau, Trần Thành mời hẳn hai nhân vật chính đến để ba mặt một lời với nhau.

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