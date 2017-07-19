Sau khi đăng tải clip với nội dung "kêu cứu" lên mạng xã hội chiều 18/7 khiến cư dân mạng bất ngờ và xôn xao trước cuộc sống khó khăn của ông khi không có điện, nước sinh hoạt trong suốt 5 năm.

"Căn nhà xây từ thời Pháp nên cứ mưa bão, nước ở trong nhà gần như ở ngoài sân. Chính vì vậy, cách đây 5 năm, gia đình tôi quyết định sửa lại nhà, làm lại gác xép trong không gian nhà. Việc này được hàng xóm rất đồng tình" - nghệ sĩ Chu Hùng chia sẻ, theo Zing.

Nghệ sĩ Chu Hùng đã có những chia sẻ cụ thể về cuộc sống hiện nay của mình trong một buổi phỏng vấn vào chiều hôm qua. Diễn viên vào vai Thế "Chột" trong phim Người phán xử cho biết, 5 năm trước gia đình ông sửa tầng hai căn nhà số 3B, phố Phùng Khắc Khoan, được biết ngôi nhà đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ông Chu Hùng kể thêm, trong quá trình sửa chữa, nhân viên quản lý xây dựng của phường Ngô Thì Nhậm có đến làm việc và hướng dẫn thi công. Gia đình nam nghệ sĩ làm theo đúng yêu cầu của phường nhưng sau đó phường lại cho rằng ông xây dựng, sửa chữa trái phép và yêu cầu dừng thi công.

Nam diễn viên khẳng định, việc sửa chữa không gian trong nhà là quyền của gia đình ông và không hề làm gì trái pháp luật. Nghệ sĩ Chu Hùng cho biết gần đây gia đình đã được cấp điện trở lại nhưng nước thì vẫn còn phải dùng nhờ hàng xóm.

Trong suốt 5 năm qua, gia đình ông Chu Hùng đã gửi đơn kiện tới nhiều nơi nhưng vẫn không được giải quyết. Chính vì thế, ông quyết định sử dụng sức mạnh của mạng xã hội để cầu cứu và mong được dư luận, báo chí chú ý đến.

Hiện tại, mong muốn lớn nhất của ông là được chính quyền cấp nước trở lại để phục vụ nhu cầu sinh hoạt. Thời gian qua, gia đình nghệ sĩ có cuộc sống vô cùng khó khăn vì có những hôm trời nắng 38 độ C mà không có điện dùng, nước thì phải xin từng thùng, thậm chí hứng nước mưa để sử dụng.

Sự thật nào phía sau câu chuyện đang xôn xao dự luận?

Tuy nhiên, có một hàng xóm tiết lộ: "Ông ấy xây dựng trái phép. Sau khi bị cắt điện nước, ông ấy lại vẫn đi dùng điện chùa và đục đường ống chung để lắp đầu máy nước trái phép. Sự việc hàng xóm chúng tôi ai cũng biết, từ đầu phố đến cuối phố".

Trao đổi với Zing về vấn đề này, diễn viên Chu Hùng cho biết ông chỉ xin dùng điện nhờ chứ không hề xài "chùa" như người ta đồn thổi. Còn phải về việc lắp đầu máy nước trái phép là việc làm khi ông đã đi vào ngõ cụt, không còn chọn lựa nào khác.

"Đó là vì tôi quá tiêu cực, không còn lựa chọn nào khác. Tôi sẽ phá đến khi nào bị bắt nhốt lại cũng được. Tôi sẵn sàng chịu vòng lao lý miễn là con cháu tôi có nước để dùng", nam nghệ sĩ buồn bã chia sẻ.

Việc lắp đầu nước trái phép cũng chỉ vì nam nghệ sĩ muốn gây chú ý với công ty cấp nước, mong họ sẽ quan tâm và sớm ngày cấp nước trở lại cho gia đình ông. Được biết, vào sáng nay 19/7, một lãnh đạo quận Hai Bà Trưng cho biết đơn vị đang kiểm tra, xem xét lại vụ việc liên quan đến căn nhà của nghệ sĩ Chu Hùng. Khi có kết quả, UBND quận sẽ thông báo cho báo chí.