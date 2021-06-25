VTV phản ánh phát ngôn của nghệ sĩ: 'Người nổi tiếng có lời lẽ tục tĩu trên mạng chứng tỏ trình độ văn hoá của họ thấp'

Vừa qua, bàn về vấn đề nạn ứng xử trên mạng xã hội của bộ phận netizen Việt, VTV đã lấy 2 ví vụ về một số người nổi tiếng có phát ngôn tục tĩu khi đang livestream.

Vào ngày 22/6, kênh VTV đã có hơn 9 phút bàn về vấn đề nạn ứng xử trên mạng xã hội của bộ phận netizen Việt trong thời gian vừa qua. Bằng chứng là không chỉ có bình luận tục tĩu, những clip chửi thề cũng trở nên ngày một nhiều hơn. Bên cạnh đó, VTV cũng lấy ví dụ về một số người nổi tiếng trong showbiz Việt như một nam ca sĩ nổi tiếng, một nam diễn viên và một cựu người mẫu trong livestream đã liên tục có những phát ngôn tục tĩu, chửi thề, vạch mặt. Những buổi phát sóng trên đã trở thành chủ đề gây tranh cãi trên mạng xã hội. Tuy nhiên, một điều dễ nhận thấy là vấn nạn trên đang gây ảnh hưởng lớn đến thuần phong mỹ tục.

Cụ thể, sau khi người dẫn chương trình nêu lên quan điểm rằng: "Vòng xoáy phát ngôn gây thù ghét còn kéo theo những người nổi tiếng", VTV đã phát hình ảnh của một nam ca sĩ vô cùng có địa vị trong lòng công chúng Việt và đoạn livestream ngắn với rất nhiều lời lẽ tục tĩu. Sau đó là ví dụ về "một nam diễn viên từng ghi dấu nhiều bộ phim truyền hình" cùng những phát ngôn tương tự. Nam nghệ sĩ nổi tiếng - Ảnh: Chụp màn hình Nam diễn viên truyền hình - Ảnh: Chụp màn hình Ngoài ra, VTV còn dẫn lời Phó GS/TS Trần Thành Nam khi cho biết: "Việc phát ngôn văn minh trên mạng không phụ thuộc vào độ nổi tiếng, vị trí xã hội hay học hàm, học vị của cá nhân nào đó. Với những người nổi tiếng mà vẫn phát ngôn mang tính chất tục tĩu ở trên mạng thì chứng tỏ trình độ văn hoá của họ thấp". Đính kèm theo đó, hình ảnh một cựu người mẫu và một hot girl tự xưng cùng đoạn livestream với vô số từ ngữ tục tĩu, khó nghe, dài hơn 8 phút. Đáng chú ý, đoạn clip này chỉ trong chưa đầy một tháng đã có hơn 7 nghìn 600 lượt xem. Điều này chứng tỏ có một bộ phận công chúng không nhỏ quan tâm đến phát ngôn của cô.

Cựu người mẫu - Ảnh: Chụp màn hình Hot girl tự xưng - Ảnh: Chụp màn hình Khép lại bản tin, VTV đưa ra quan điểm: "Lời nói khiếm nhã, thô tục lại trở thành một thứ 'mốt' trên mạng mà ai ai cũng có thể nghe, phải nghe và bị nghe".

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vtv-phan-anh-phat-ngon-cua-nghe-si-nguoi-noi-tieng-co-loi-le-tuc-tiu-tren-mang-chung-to-trinh-do-van-hoa-cua-ho-thap-409800.html