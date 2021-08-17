Việt Hương bức xúc 'nhắc nhẹ' một người anh lớn trong nghề: 'Muốn làm từ thiện thì tự làm đi, mắc mớ gì lôi tên tôi vào'

Hậu trường 17/08/2021 10:48

Mới đây, trong một buổi livestream, nữ nghệ sĩ Việt Hương đã có những tiết lộ gây sốc khi bị một người anh lớn trong nghề chỉ trích mình chuyện "đi từ thiện có một tí, bị chửi một cái là lên khóc bù lu bù loa".

Mới đây, nữ nghệ sĩ Việt Hương lại tiếp tục có buổi livestream tâm sự cùng khán giả. Đáng chú ý, trong lúc cô đang lên sóng thì nghệ sĩ Hoàng Mập đã vào xem và gửi lời động viên đến cô. Sẵn dịp, Việt Hương đã tiết lộ với Hoàng Mập và khán giả về một người anh lớn trong nghề khiến cô vô cùng bức xúc.

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Nghệ sĩ Việt Hương - Ảnh: Chụp màn hình

Theo nữ nghệ sĩ, người anh này cho rằng Việt Hương đi làm từ thiện "có một tí" nhưng đến khi bị một bộ phận dư luận "chửi" thì khóc lóc, còn nói cũng muốn làm từ thiện nhưng thấy Việt Hương như thế nên thôi.

"Sẵn có anh Hoàng Mập ở đây, tôi nói luôn, có một người anh, cũng là anh lớn trong nghề mà tự nhiên đi nói tôi này nọ. Người anh đó bảo: 'Tôi coi livestream của Việt Hương thấy Việt Hương đi từ thiện có một tí, bị chửi một cái là lên khóc bù lu bù loa. Tôi cũng định đi cho đồ nhưng thấy Việt Hương như thế nên không cho nữa. Tôi đi làm việc khác'. Trời ơi, cái gì vậy cha? Muốn làm từ thiện thì tự làm đi, mắc mớ gì lôi tên tôi vào. Chưa biết ai hơn ai nhé" - Việt Hương bức xúc nói trong livestream.

Ngay sau đó, Việt Hương cũng đề cập đến nghệ sĩ Lý Hùng vì đã giúp đỡ cô nhưng không bao giờ lên tiếng. Nữ nghệ sĩ cho biết Lý Hùng đã gửi qua nhà cô 150 thùng mì đã hỗ trợ bà con nghèo.

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Nghệ sĩ Việt Hương và Lý Hùng - Ảnh: Tiền Phong

"Người anh lớn trong nghề này tôi không nói ra, nhưng còn một ông anh khác dễ thương lắm, tự mình làm đủ thứ hết nhưng không bao giờ lên tiếng, phô trương ra. Đó là anh Lý Hùng. Ngoài việc phát gạo, trứng, mắm, dầu ăn… tôi cũng phát cả mì gói. Ví dụ, trên đường đi đến các điểm từ thiện, nếu tôi gặp ai khó khăn, cơ nhỡ quá sẽ nhào xuống đưa cho họ thùng mì.

Anh Lý Hùng biết vậy nên đã gửi cho tôi cho 150 thùng mì gói để phát cho bà con nghèo. Anh ấy tự đi mua rồi gửi qua cho tôi luôn nên tôi không biết giá. Tôi nhận mì xong bỏ lên xe rồi đi phát luôn" - Việt Hương nói trong livestream.

Việt Hương cho biết rất trân trọng tình cảm và tấm lòng của nam diễn viên, đồng thời nhờ cộng đồng mạng ai biết Facebook của người anh tốt bụng này thì vào gửi lời cảm ơn giúp cô.

Được biết, Việt Hương là một trong những nghệ sĩ hăng hái trong công tác từ thiện, giúp đỡ bà con trong mùa dịch bệnh này. Tuy nhiên, bên cạnh những lời động viên, ủng hộ, nữ nghệ sĩ cũng nhận về không ít chỉ trích từ một cư dân mạng. Việt Hương cũng đã từng có buổi livestream nói rõ về chuyện này.

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Từ khóa:   NS Việt Hương Lý Hùng làm từ thiện

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