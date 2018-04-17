Việt Anh gây sốc khi đăng ảnh mặt mũi bầm dập, ám chỉ mới bị vợ đánh

Hậu trường 17/04/2018 11:39

Việt Anh khiến nhiều người hoang mang khi nửa đùa nửa thật rằng mới bị vợ xuống tay hơi mạnh.

Cách đây ít phút, Việt Anh Người phán xử gây chú ý khi đăng tải hai bức ảnh chụp gương mặt bầm dập, máu me bê bết cùng dòng chú thích khó hiểu "Mặt mũi thế này thì họp hành cái gì nữa...?".

Vì không nói rõ đây là hình ảnh trong phim hay ngoài đời nên các fan của Việt Anh vô cùng lo lắng. Thậm chí, nhiều người còn cố gắng liên lạc cho bà xã nam diễn viên để hỏi thăm tình hình hiện tại.

Việt Anh gây sốc khi đăng ảnh mặt mũi bầm dập, ám chỉ mới bị vợ đánh - Ảnh 1
Việt Anh gây hoang mang khi đăng ảnh mặt mũi máu me, bầm dập - Ảnh: FBNV
Việt Anh gây sốc khi đăng ảnh mặt mũi bầm dập, ám chỉ mới bị vợ đánh - Ảnh 2
Tuy nhiên, đây chỉ phần hóa trang của Việt Anh trong một vai diễn mới - Ảnh: FBNV

Dưới bài chia sẻ của Việt Anh, nhiều người hoảng hốt và liên tục thắc mắc vì sao anh chàng "bỗng dưng ra cơ sự này". Tuy nhiên, cũng không ít bạn bè của nam diễn viên nhận ra đây chỉ là trò đùa của ông bố trẻ và để lại bình luận trêu chọc.

Hầu hết, cư dân mạng đều cho rằng bộ dạng thê thảm của Việt Anh là kết quả của trận đòn nhừ tử từ bà xã Hương Trần. Ngay sau đó, vợ Việt Anh cũng lập tức để lại những bình luận mang tính răn đe khiến ai đọc cũng phải bật cười.

Việt Anh gây sốc khi đăng ảnh mặt mũi bầm dập, ám chỉ mới bị vợ đánh - Ảnh 3
Nhiều người đùa rằng Việt Anh mới bị vợ đánh - Ảnh: FBNV
Việt Anh gây sốc khi đăng ảnh mặt mũi bầm dập, ám chỉ mới bị vợ đánh - Ảnh 4
Bà xã Việt Anh khuyên chồng nên ngoan hơn để tránh bị ăn đòn như trong ảnh - Ảnh: FBNV
Việt Anh gây sốc khi đăng ảnh mặt mũi bầm dập, ám chỉ mới bị vợ đánh - Ảnh 5
Gia đình nhỏ hạnh phúc của Việt Anh - Ảnh: FBNV
Đầu bù tóc rối chăm con nhưng chồng vẫn nghĩ vợ sướng, bà xã Việt Anh thề ngưng đẻ từ đây

Đầu bù tóc rối chăm con nhưng chồng vẫn nghĩ vợ sướng, bà xã Việt Anh thề ngưng đẻ từ đây

Quá mệt mỏi vì phải một mình chăm con và kiêm luôn việc nhà, bà xã Việt Anh tuyên bố sẽ không bao giờ đẻ thêm em bé.

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