Việt Anh khiến nhiều người hoang mang khi nửa đùa nửa thật rằng mới bị vợ xuống tay hơi mạnh.
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Cách đây ít phút, Việt Anh Người phán xử gây chú ý khi đăng tải hai bức ảnh chụp gương mặt bầm dập, máu me bê bết cùng dòng chú thích khó hiểu "Mặt mũi thế này thì họp hành cái gì nữa...?".
Vì không nói rõ đây là hình ảnh trong phim hay ngoài đời nên các fan của Việt Anh vô cùng lo lắng. Thậm chí, nhiều người còn cố gắng liên lạc cho bà xã nam diễn viên để hỏi thăm tình hình hiện tại.
Dưới bài chia sẻ của Việt Anh, nhiều người hoảng hốt và liên tục thắc mắc vì sao anh chàng "bỗng dưng ra cơ sự này". Tuy nhiên, cũng không ít bạn bè của nam diễn viên nhận ra đây chỉ là trò đùa của ông bố trẻ và để lại bình luận trêu chọc.
Hầu hết, cư dân mạng đều cho rằng bộ dạng thê thảm của Việt Anh là kết quả của trận đòn nhừ tử từ bà xã Hương Trần. Ngay sau đó, vợ Việt Anh cũng lập tức để lại những bình luận mang tính răn đe khiến ai đọc cũng phải bật cười.