Cách đây ít phút, Việt Anh Người phán xử gây chú ý khi đăng tải hai bức ảnh chụp gương mặt bầm dập, máu me bê bết cùng dòng chú thích khó hiểu "Mặt mũi thế này thì họp hành cái gì nữa...?".

Vì không nói rõ đây là hình ảnh trong phim hay ngoài đời nên các fan của Việt Anh vô cùng lo lắng. Thậm chí, nhiều người còn cố gắng liên lạc cho bà xã nam diễn viên để hỏi thăm tình hình hiện tại.