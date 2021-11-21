Vì sao Thủy Tiên trao tiền cứu trợ lũ lụt nhưng chưa được thống kê?

Một lãnh đạo xã Trung Sơn cho biết, Thủy Tiên đến địa phương trao tiền từ thiện nhưng không thông báo cũng như không có danh sách cụ thể.

Sáng 21/11, trao đổi với báo Đất Việt, một lãnh đạo xã Trung Sơn, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị cho biết, mùa mưa lũ năm 2020, đoàn ca sĩ Thủy Tiên đi qua địa phương và có trao tiền từ thiện hỗ trợ lũ lụt đến một số gia đình.

"Đoàn của ca sĩ Thủy Tiên đi qua đây nên ghé vào một số hộ gần đường để tặng tiền. Đây không phải kế hoạch hay có danh sách từ trước, hơn nữa cũng chỉ có một số nhà được thôi. Sự việc diễn ra trong chốc lát nên địa phương chúng tôi cũng không được báo trước nên đến nay cũng không thống kê được cụ thể số tiền đoàn ca sĩ Thủy Tiên hỗ trợ" - vị lãnh đạo trên cho biết.

Ca sĩ Thủy Tiên từng đến trao tiền tại Quảng Trị - Ảnh: Thanh Niên

Trao đổi với Thanh Niên, về phần ông Vũ Đức Quang - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Trung Sơn cho biết, ca sĩ Thủy Tiên phát tiền không đồng nhất, có người nhận được 500.000 đồng, người nhận 2 triệu đồng, 3 triệu đồng, có người 5 triệu đồng. Tuy nhiên, nữ ca sĩ chỉ đi đến những nơi khá thuận lợi, những ngôi nhà ở xa đường, ngập sâu thì không đến.

Ông Quang cho hay, khi ca sĩ Thủy Tiên đến trao quà hỗ trợ lũ lụt, chính quyền địa phương không được thông báo trước. Phía ca sĩ Thủy Tiên cũng không đề nghị hỗ trợ gì: "Thực sự chính quyền địa phương muốn hỗ trợ, dẫn đường cho ca sĩ Thủy Tiên đến được những nhà bị ngập sâu, gia cảnh khó khăn để trao tiền, tạo sự công bằng, tránh sứt mẻ tình làng nghĩa xóm, nhưng ca sĩ Thủy Tiên không cần. Vì vậy, địa phương không biết ca sĩ Thủy Tiên đã trao cho bao nhiêu người cũng như số tiền đã hỗ trợ".

Một địa phương ở Quảng Trị lên tiếng về việc từ thiện của Thuỷ Tiên Ca sĩ Thủy Tiên phát tiền từ thiện không đồng nhất, người 500 nghìn đồng, người 1 triệu, 2 triệu…, nhưng chưa được thống kê.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vi-sao-thuy-tien-trao-tien-cuu-tro-lu-lut-nhung-chua-duoc-thong-ke-437617.html