Vì sao Thủy Tiên trao tiền cứu trợ lũ lụt nhưng chưa được thống kê?

Hậu trường 21/11/2021 15:06

Một lãnh đạo xã Trung Sơn cho biết, Thủy Tiên đến địa phương trao tiền từ thiện nhưng không thông báo cũng như không có danh sách cụ thể.

Sáng 21/11, trao đổi với báo Đất Việt, một lãnh đạo xã Trung Sơn, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị cho biết, mùa mưa lũ năm 2020, đoàn ca sĩ Thủy Tiên đi qua địa phương và có trao tiền từ thiện hỗ trợ lũ lụt đến một số gia đình.

"Đoàn của ca sĩ Thủy Tiên đi qua đây nên ghé vào một số hộ gần đường để tặng tiền. Đây không phải kế hoạch hay có danh sách từ trước, hơn nữa cũng chỉ có một số nhà được thôi. Sự việc diễn ra trong chốc lát nên địa phương chúng tôi cũng không được báo trước nên đến nay cũng không thống kê được cụ thể số tiền đoàn ca sĩ Thủy Tiên hỗ trợ" - vị lãnh đạo trên cho biết.

Vì sao Thủy Tiên trao tiền cứu trợ lũ lụt nhưng chưa được thống kê? - Ảnh 1
Ca sĩ Thủy Tiên từng đến trao tiền tại Quảng Trị - Ảnh: Thanh Niên

Trao đổi với Thanh Niên, về phần ông Vũ Đức Quang - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Trung Sơn cho biết, ca sĩ Thủy Tiên phát tiền không đồng nhất, có người nhận được 500.000 đồng, người nhận 2 triệu đồng, 3 triệu đồng, có người 5 triệu đồng. Tuy nhiên, nữ ca sĩ chỉ đi đến những nơi khá thuận lợi, những ngôi nhà ở xa đường, ngập sâu thì không đến.

Ông Quang cho hay, khi ca sĩ Thủy Tiên đến trao quà hỗ trợ lũ lụt, chính quyền địa phương không được thông báo trước. Phía ca sĩ Thủy Tiên cũng không đề nghị hỗ trợ gì: "Thực sự chính quyền địa phương muốn hỗ trợ, dẫn đường cho ca sĩ Thủy Tiên đến được những nhà bị ngập sâu, gia cảnh khó khăn để trao tiền, tạo sự công bằng, tránh sứt mẻ tình làng nghĩa xóm, nhưng ca sĩ Thủy Tiên không cần. Vì vậy, địa phương không biết ca sĩ Thủy Tiên đã trao cho bao nhiêu người cũng như số tiền đã hỗ trợ".

 

Một địa phương ở Quảng Trị lên tiếng về việc từ thiện của Thuỷ Tiên

Một địa phương ở Quảng Trị lên tiếng về việc từ thiện của Thuỷ Tiên

Ca sĩ Thủy Tiên phát tiền từ thiện không đồng nhất, người 500 nghìn đồng, người 1 triệu, 2 triệu…, nhưng chưa được thống kê.

Xem thêm
Từ khóa:   Công Vinh - Thuỷ Tiên Thuỷ Tiên Thuỷ Tiên làm từ thiện

TIN MỚI NHẤT

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Dinh dưỡng 1 giờ 5 phút trước
Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Đời sống 1 giờ 35 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 2 giờ 5 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 3 giờ 5 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 4 giờ 5 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 5 giờ 5 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 5 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 7 giờ 5 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 7 giờ 35 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 8 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?