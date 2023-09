Vì sao mỹ nhân Việt nào chưa chồng ở tuổi U40 cũng trẻ trung như thiếu nữ?

Lý Nhã Kỳ

Nói về độ trẻ trung như thiếu nữ đôi mươi không thể không nhắc đến mỹ nhân Lý Nhã Kỳ. Người đẹp sinh năm 1982 sở hữu làn da bóng mượt bất chấp tuổi tác. Được biết, Lý Nhã Kỳ đã có bạn trai lâu năm, trẻ tuổi hơn và rất yêu thương cô. Cựu Đại sứ Du lịch từng hé lộ tấm hình chụp chung người yêu với nhiều lời lẽ ngọt ngào trên trang cá nhân khiến người hâm mộ không khỏi mong chờ một đám cưới không xa. Tuy nhiên, đến tận bây giờ, Lý Nhã Kỳ vẫn chưa kết hôn dù đã 35 tuổi. Nhưng có vẻ chuyện này chẳng ảnh hưởng gì tới Lý Nhã Kỳ bởi cô vẫn cứ trẻ trung và xinh đẹp.

Phương Linh

Phương Linh cũng gia nhập hội những người đẹp Việt mãi chưa chịu lấy chồng của showbiz. Nữ ca sĩ sở hữu vẻ đẹp kiêu sa, đài các cùng đường cong hoàn hảo chẳng thua kém những đàn em trẻ tuổi. Cô từng dính nghi án tình cảm với người cộng sự Hà Anh Tuấn tuy nhiên mọi chuyện dần dần đi vào dĩ vãng. Những tin tức về chuyện đời tư của Phương Linh cũng không xuất hiện nhiều trên báo chí. Ở độ tuổi 33, người hâm mộ mong muốn nữ ca sĩ tìm được một bến bờ hạnh phúc.

Ngô Thanh Vân

“Đả nữ” Ngô Thanh Vân sinh năm 1979 nhưng cũng chưa tìm được người đàn ông cuối cùng của cuộc đời. Cách đây ít ngày, hình ảnh Ngô Thanh Vân diện áo dài đỏ trong đám cưới khiến dân tình không khỏi vui mừng. Tuy nhiên, quản lý của nữ diễn viên cho hay đây chỉ là hôn lễ của anh trai cô mà thôi.

Ở tuổi 38, diễn viên “Tấm Cám: Chuyện chưa kể” sở hữu khối tài sản đồ sộ, sự nghiệp vững chãi và nhan sắc trẻ trung bị Thần thời gian bỏ quên.

Yến Trang

Người đẹp độc thân Yến Trang cũng khiến nhiều đàn em ghen tỵ khi ở tuổi 33 vẫn sở hữu sắc vóc trẻ trung, năng động. Đã ngoài tam tuần nhưng mãi chưa chịu kết hôn, Yến Trang từng chia sẻ trên truyền hình: “Điều mà mẹ tôi mong muốn nhất vẫn là tôi có một cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ và sớm lập gia đình. Tuy nhiên, đến bây giờ tôi vẫn chưa thực hiện được. Đôi khi tôi cũng muốn mình sẽ thực hiện điều đó nhưng thứ nhất do bản thân tôi nhiều lúc hơi cố chấp, thứ hai cũng có thể do tôi hơi khó tính và hơn hết là may mắn trong tình duyên của tôi chưa đến".