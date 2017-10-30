Vì sao mỹ nhân Việt nào chưa chồng ở tuổi U40 cũng trẻ trung như thiếu nữ?

Hậu trường 30/10/2017 10:34

Dù đã ngấp nghé tuổi 40 nhưng Ngô Thanh Vân, Mỹ Tâm... vẫn luôn trẻ trung chẳng khác gì những cô gái đôi mươi.

Mỹ Tâm

Mỹ Tâm khiến người hâm mộ không khỏi sốt ruột khi đã 36 tuổi mà vẫn chưa chịu xuất giá. Cô từng vướng nhiều tin đồn hẹn hò với các sao nam như nhà sản xuất âm nhạc Tuấn Bi, Đàm Vĩnh Hưng... Trong nhiều năm qua, “Họa mi tóc nâu” cũng bị đồn thổi việc sẽ lên xe hoa không biết bao nhiêu lần. Tuy nhiên vẫn chưa có đám cưới nào được diễn ra.  

Vì sao mỹ nhân Việt nào chưa chồng ở tuổi U40 cũng trẻ trung như thiếu nữ? - Ảnh 1
Mỹ Tâm ngày một trẻ đẹp - Ảnh: Internet

Dù đã ngấp nghé tứ tuần nhưng Mỹ Tâm ngày càng trẻ trung và xinh đẹp hơn. Thậm chí cách đây không lâu trong một buổi biểu diễn, ca sĩ “Ước gì” được fan nhí đoán 16 tuổi. Ngay lập tức, Mỹ Tâm dí dỏm đáp lại cô “đã” 26 tuổi rồi. Có thể thấy, người đẹp luôn giữ cho mình được nét trẻ trung từ ngoại hình tới tâm hồn.

Vì sao mỹ nhân Việt nào chưa chồng ở tuổi U40 cũng trẻ trung như thiếu nữ? - Ảnh 2

Vì sao mỹ nhân Việt nào chưa chồng ở tuổi U40 cũng trẻ trung như thiếu nữ? - Ảnh 3
Mỹ Tâm ở tuổi ngấp nghé tứ tuần vẫn xinh đẹp và sở hữu body ấn tượng - Ảnh: Ineternet

Lý Nhã Kỳ

Vì sao mỹ nhân Việt nào chưa chồng ở tuổi U40 cũng trẻ trung như thiếu nữ? - Ảnh 4

Nói về độ trẻ trung như thiếu nữ đôi mươi không thể không nhắc đến mỹ nhân Lý Nhã Kỳ. Người đẹp sinh năm 1982 sở hữu làn da bóng mượt bất chấp tuổi tác. Được biết, Lý Nhã Kỳ đã có bạn trai lâu năm, trẻ tuổi hơn và rất yêu thương cô. Cựu Đại sứ Du lịch từng hé lộ tấm hình chụp chung người yêu với nhiều lời lẽ ngọt ngào trên trang cá nhân khiến người hâm mộ không khỏi mong chờ một đám cưới không xa. Tuy nhiên, đến tận bây giờ, Lý Nhã Kỳ vẫn chưa kết hôn dù đã 35 tuổi. Nhưng có vẻ chuyện này chẳng ảnh hưởng gì tới Lý Nhã Kỳ bởi cô vẫn cứ trẻ trung và xinh đẹp. 

Vì sao mỹ nhân Việt nào chưa chồng ở tuổi U40 cũng trẻ trung như thiếu nữ? - Ảnh 5
Làn da mịn màng không hề có dấu vết tuổi tác của Lý Nhã Kỳ được nhiều người ao ước - Ảnh: FBNV

Vì sao mỹ nhân Việt nào chưa chồng ở tuổi U40 cũng trẻ trung như thiếu nữ? - Ảnh 6
Tạo dáng dễ thương với người đẹp 35 tuổi cũng không thành vấn đề - Ảnh: FBNV

Vì sao mỹ nhân Việt nào chưa chồng ở tuổi U40 cũng trẻ trung như thiếu nữ? - Ảnh 7
Nữ diễn viên “Kiều nữ và đại gia” ngày càng xinh đẹp theo thời gian - Ảnh: FBNV

Phương Linh

Phương Linh cũng gia nhập hội những người đẹp Việt mãi chưa chịu lấy chồng của showbiz. Nữ ca sĩ sở hữu vẻ đẹp kiêu sa, đài các cùng đường cong hoàn hảo chẳng thua kém những đàn em trẻ tuổi. Cô từng dính nghi án tình cảm với người cộng sự Hà Anh Tuấn tuy nhiên mọi chuyện dần dần đi vào dĩ vãng. Những tin tức về chuyện đời tư của Phương Linh cũng không xuất hiện nhiều trên báo chí. Ở độ tuổi 33, người hâm mộ mong muốn nữ ca sĩ tìm được một bến bờ hạnh phúc. 

Vì sao mỹ nhân Việt nào chưa chồng ở tuổi U40 cũng trẻ trung như thiếu nữ? - Ảnh 8
Vẻ đẹp quyến rũ của Phương Linh - Ảnh: Internet

Vì sao mỹ nhân Việt nào chưa chồng ở tuổi U40 cũng trẻ trung như thiếu nữ? - Ảnh 9
Đường cong chữ S của nữ ca sĩ - Ảnh: Internet

Vì sao mỹ nhân Việt nào chưa chồng ở tuổi U40 cũng trẻ trung như thiếu nữ? - Ảnh 10
Phương Linh trẻ trung như gái đôi mươi - Ảnh: Internet

Ngô Thanh Vân

“Đả nữ” Ngô Thanh Vân sinh năm 1979 nhưng cũng chưa tìm được người đàn ông cuối cùng của cuộc đời. Cách đây ít ngày, hình ảnh Ngô Thanh Vân diện áo dài đỏ trong đám cưới khiến dân tình không khỏi vui mừng. Tuy nhiên, quản lý của nữ diễn viên cho hay đây chỉ là hôn lễ của anh trai cô mà thôi.

Vì sao mỹ nhân Việt nào chưa chồng ở tuổi U40 cũng trẻ trung như thiếu nữ? - Ảnh 11
Ngô Thanh Vân và nhan sắc trẻ mãi không già - Ảnh: FBNV

Vì sao mỹ nhân Việt nào chưa chồng ở tuổi U40 cũng trẻ trung như thiếu nữ? - Ảnh 12
Người đẹp chẳng ngại khoe mặt mộc trên mạng xã hội ở tuổi 38 - Ảnh: FBNV

Vì sao mỹ nhân Việt nào chưa chồng ở tuổi U40 cũng trẻ trung như thiếu nữ? - Ảnh 13

Vì sao mỹ nhân Việt nào chưa chồng ở tuổi U40 cũng trẻ trung như thiếu nữ? - Ảnh 14
Ai tin được rằng người đẹp họ Ngô đã gần 40? - Ảnh: FBNV

Ở tuổi 38, diễn viên “Tấm Cám: Chuyện chưa kể” sở hữu khối tài sản đồ sộ, sự nghiệp vững chãi và nhan sắc trẻ trung bị Thần thời gian bỏ quên.

Yến Trang

Người đẹp độc thân Yến Trang cũng khiến nhiều đàn em ghen tỵ khi ở tuổi 33 vẫn sở hữu sắc vóc trẻ trung, năng động. Đã ngoài tam tuần nhưng mãi chưa chịu kết hôn, Yến Trang từng chia sẻ trên truyền hình: “Điều mà mẹ tôi mong muốn nhất vẫn là tôi có một cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ và sớm lập gia đình. Tuy nhiên, đến bây giờ tôi vẫn chưa thực hiện được. Đôi khi tôi cũng muốn mình sẽ thực hiện điều đó nhưng thứ nhất do bản thân tôi nhiều lúc hơi cố chấp, thứ hai cũng có thể do tôi hơi khó tính và hơn hết là may mắn trong tình duyên của tôi chưa đến". 

Vì sao mỹ nhân Việt nào chưa chồng ở tuổi U40 cũng trẻ trung như thiếu nữ? - Ảnh 15

Vì sao mỹ nhân Việt nào chưa chồng ở tuổi U40 cũng trẻ trung như thiếu nữ? - Ảnh 16
Ca sĩ Yến Trang và body quyến rũ - Ảnh: Internet

Vì sao mỹ nhân Việt nào chưa chồng ở tuổi U40 cũng trẻ trung như thiếu nữ? - Ảnh 17

Vì sao mỹ nhân Việt nào chưa chồng ở tuổi U40 cũng trẻ trung như thiếu nữ? - Ảnh 18
Yến Trang và phong cách trẻ trung như thiếu nữ - Ảnh: FBNV

Dù đã ngoài 50, những mỹ nhân Việt này vẫn ăn mặc gợi cảm quên cả tuổi tác

Dù đã ngoài 50, những mỹ nhân Việt này vẫn ăn mặc gợi cảm quên cả tuổi tác

Dù đã ngoài 50 tuổi nhưng những người đẹp Vbiz này vẫn sở hữu vẻ đẹp thách thức thời gian với phong cách ăn vận gợi cảm không kém gì giới trẻ bây giờ.

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