Về thăm buôn làng, H’Hen Niê được đưa rước trên xe mui trần và nhận phần thưởng xứng đáng từ lãnh đạo tỉnh

Lần đầu tiên về quê sau 2 tuần đăng quang, tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam được người dân chào đón nồng nhiệt. Cô được ban lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk trao tặng giấy khen và 30 triệu đồng tiền thưởng.
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Chiều 22/1, H’Hen Niê đã có chuyến về thăm nhà đầu tiên sau khi thắng lớn ở cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Vừa xuống sân bay, người đẹp Ê Đê được người thân và hàng trăm người dân đứng chờ sẵn để tặng hoa chúc mừng. Khi nhìn thấy bóng dáng mẹ, tân Hoa hậu đã bật khóc vì quá xúc động.
Sau khi rời sân bay Buôn Ma Thuột, H’Hen Niê được đưa đón trên xe mui trần đến chào hỏi lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk. Tại đây, cô được trao tặng 30 triệu đồng và giấy khen vì đã có công đưa nhan sắc núi rừng tỏa sáng ở một đấu trường sắc đẹp Quốc gia.
H’Hen Niê xuất thân từ một gia đình nghèo khó, đông con ở buôn làng Sứt M’đưng (xã Cư Suê, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk). Tân Hoa hậu từ nhỏ lớn lên trong cảnh thiếu thốn, phải bươn chải với đủ thứ nghề để phụ giúp gia đình.
Ngày học xong chương trình phổ thông, H’Hen Niê được bố mẹ khuyên đi lấy chồng sớm nhưng cô quyết tâm theo đuổi con đường học vấn. Chân dài sinh năm 1992 đã tốt nghiệp Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại và vừa đoạt danh hiệu cao nhất tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017.