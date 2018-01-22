Về thăm buôn làng, H’Hen Niê được đưa rước trên xe mui trần và nhận phần thưởng xứng đáng từ lãnh đạo tỉnh

Chiều 22/1, H’Hen Niê đã có chuyến về thăm nhà đầu tiên sau khi thắng lớn ở cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Vừa xuống sân bay, người đẹp Ê Đê được người thân và hàng trăm người dân đứng chờ sẵn để tặng hoa chúc mừng. Khi nhìn thấy bóng dáng mẹ, tân Hoa hậu đã bật khóc vì quá xúc động.

Sau khi rời sân bay Buôn Ma Thuột, H’Hen Niê được đưa đón trên xe mui trần đến chào hỏi lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk. Tại đây, cô được trao tặng 30 triệu đồng và giấy khen vì đã có công đưa nhan sắc núi rừng tỏa sáng ở một đấu trường sắc đẹp Quốc gia.