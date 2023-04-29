Ứng xử 'điềm nhiên' của ca sĩ dính vết nhơ đời tư quay trở lại liệu có cơ hội đón nhận?

Sau thời gian dài im lặng trước những bê bối đời tư nhưng không được chấp nhận đồng thời bị phản ứng mạnh mẽ. Ứng xử "điềm nhiên" xem thường, đánh giá thấp dư luận liệu có được đón nhận?

Nữ ca sĩ Hiền Hồ sinh ngày 26/2/1997, cùng với chiều cao khá lý tưởng là 1m70, gương mặt xinh xắn, cô đã có một ngoại hình khá ưa nhìn và xinh đẹp. Là người con sinh ra và lớn lên tại quê hương Đắk Lắk, cô đã tự lập khi 15 tuổi, và trong vòng năm năm sau cô đã cực kỳ thành công trên con đường sự nghiệp nghệ thuật của mình. Và một nữ ca sĩ mang tiềm năng âm nhạc ballad trữ tình mới nổi của làng âm nhạc Việt. Một số bài hát của nữ ca sĩ được yêu thích: "Cưới nhau đi", "Đừng nói tôi điên", "Rồi người thương cũng hóa người dưng", "Em ngày xưa khác rồi",... Ca sĩ Hiền Hồ sở hữu nhan sắc xinh đẹp - Ảnh: Internet Sau 6 tháng im lặng trước scandal ồn ào đời tư, Hiền Hồ điềm nhiên quay trở lại. Có lẽ, họ đã quen với những trường hợp nhãn tiền nghệ sĩ làm sai không phải làm gì, chỉ im lặng một thời gian rồi hùng hồn trở lại như ca sĩ Hương Giang. Đó là một tấm gương rất xấu để Hiền Hồ và các ca sĩ trẻ hơn nhìn vào, làm theo.

Câu chuyện bê bối liên quan đến đời tư của Hiền Hồ với doanh nhân Hồ Nhân làm dư luận dậy sóng thời gian dài - Ảnh: Internet Ngày nay, khán giả không "hiền" như xưa nữa, chí ít là anti-fan của các nghệ sĩ sẽ không dễ dàng bỏ qua lỗi lầm của họ. Tuy nhiên, không scandal nào là không xử lý được nếu như biết cách. Tương tự nhiều doanh nghiệp gặp khủng hoảng truyền thông, ê-kíp Hiền Hồ đáng lẽ phải nghĩ đến các hoạt động tốt cho cộng đồng mà người khác không thể ngăn chặn. Nhiều khán giả cho rằng, cách tốt nhất để nữ ca sĩ quay trở lại bằng việc đi hát là hành động làm lợi cho bản thân chứ không cho người khác. Nếu Hiền Hồ tổ chức đêm nhạc lấy tiền bán vé đóng góp cho các quỹ từ thiện, đó là chuyện hoàn toàn khác. Cô ấy cũng có thể tài trợ, tham gia hoạt động công ích...

Để có thể được khán giả đón nhận lại, Hiền Hồ và ê-kíp phải tìm ra chiếc "cửa sau" ấy để ứng xử sao cho công chúng dù ghét vẫn để yên chứ không đuổi đánh các bạn đi. Từ đó, các bạn tốn thêm thời gian, công sức, sự đánh đổi... để xoay chuyển thái độ của công chúng. Bên cạnh đó, Hiền Hồ phải cho thấy ngoài khía cạnh xấu đã bị phát hiện vẫn còn những khía cạnh tốt khác, thuyết phục người khác chấp nhận con người của mình. Trên MXH có rất nhiều những hội nhóm, nhóm chat để các anti-fan bàn thảo, kêu gọi nhau "tổng tấn công" vào các hoạt động của Hiền Hồ. Để các hội nhóm, nhóm chat này duy trì, họ phải có nội dung, cụ thể là một dòng trạng thái mới, hình ảnh mới, phát ngôn mới, sự xuất hiện mới... nào đó của Hiền Hồ. Nếu cô ấy hoàn toàn biến mất từ trên mạng đến ngoài đời, người ta sẽ không thể bàn tán mãi những nội dung cũ. Không chỉ chia sẻ trên báo chí, Hiền Hồ còn viết tâm thư gửi các fan mong được tha thứ để quay lại làm nghệ thuật - Ảnh: Internet Để có thể thay đổi định kiến đó, ê-kíp Hiền Hồ cần tìm hiểu nguồn nội dung duy trì những hội, nhóm anti-fan này là gì để tìm cách ngăn chặn, tốt nhất là biến mất hẳn một thời gian. Nếu đã chọn quay lại, cô ấy cần có những hoạt động tốt cho xã hội để hạn chế tối đa việc bị chỉ trích. Khi làm thật tốt việc "chuộc lỗi", Hiền Hồ có cơ hội để trở lại nghề. Ngược lại nếu cô ấy và ê-kíp vẫn cứ giữ thái độ tỉnh rụi, coi thường dư luận, hoạt động tẩy chay cô ấy sẽ không có hồi kết. Theo nguồn tin từ Zing News, sáng 28/4, đại diện ban tổ chức cho biết đêm nhạc Chỉ khi anh một mình của Đạt G tại Đà Lạt dự kiến diễn ra vào ngày 7/ phải hủy bỏ. Nguyên nhân được cho là do Hiền Hồ đột ngột rút khỏi đêm nhạc. Phía đại diện của các ca sĩ bày tỏ rất lấy làm tiếc vì sự cố trên. Show nhạc mở ra đúng thời điểm diễn ra lùm xùm giữa 2 ca sĩ nên bị ảnh hưởng. Vì vậy, hai ca sĩ đồng ý hủy show.

Thêm show bị hoãn, Hiền Hồ đã đến lúc kết thúc sự nghiệp? Hiền Hồ liên tục tự huỷ và bị huỷ show khiến con đường trở lại âm nhạc của cô dường như rơi vào bế tắc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ung-xu-iem-nhien-cua-ca-si-dinh-vet-nho-oi-tu-quay-tro-lai-lieu-co-co-hoi-on-nhan-577437.html