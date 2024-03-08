Từng là cặp đôi đẹp từ âm nhạc đến đời thường, Lưu Hương Giang - Hồ Hoài Anh giờ như 'người dưng ngược lối', cuộc sống hiện ra sao?

Hậu trường 08/03/2024 16:23

Sau khi vướng những sóng gió, Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang hiện tại đang làm bạn và cùng nhau chăm sóc nuôi nấng 2 nhóc tỳ.

Từng là cặp đôi đẹp từ âm nhạc đến đời thường

Từ năm 2006, khi Lưu Hương Giang là ca sĩ trẻ được chú ý sau khi bước ra từ cuộc thi Sao Mai điểm hẹn 2004, chuyện tình giữa Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang đã gây nức lòng dư luận bởi họ được yêu mến, được kỳ vọng, và là cặp đôi “trai tài gái sắc”.

Tại thời điểm đó, công chúng luôn thấy 1 Lưu Hương Giang cháy hết mình trên sân khấu. Lưu Hương Giang với tất cả vẻ đẹp ấy, ôm đàn và hát những ca khúc của Hồ Hoài Anh.

Từng là cặp đôi đẹp từ âm nhạc đến đời thường, Lưu Hương Giang - Hồ Hoài Anh giờ như 'người dưng ngược lối', cuộc sống hiện ra sao? - Ảnh 1Từng là cặp đôi đẹp từ âm nhạc đến đời thường, Lưu Hương Giang - Hồ Hoài Anh giờ như 'người dưng ngược lối', cuộc sống hiện ra sao? - Ảnh 2

Những ca khúc Hồ Hoài Anh sáng tác được nhận xét đã “đo ni đóng giày” cho bạn gái, từ chất nhạc, chất giọng đến tính cách. Lưu Hương Giang nhanh chóng vụt sáng với loạt hit của Hồ Hoài Anh. Cả 2 cũng trở thành cặp đôi tình nhân ăn ý cả âm nhạc lẫn đời thường. 

Từ khi còn là bạn trai, đến thời điểm kết hôn vào năm 2009, Hồ Hoài Anh đã đồng hành, hỗ trợ, sáng tác cho Lưu Hương Giang những bản hit giàu cảm xúc.

Từng là cặp đôi đẹp từ âm nhạc đến đời thường, Lưu Hương Giang - Hồ Hoài Anh giờ như 'người dưng ngược lối', cuộc sống hiện ra sao? - Ảnh 3Từng là cặp đôi đẹp từ âm nhạc đến đời thường, Lưu Hương Giang - Hồ Hoài Anh giờ như 'người dưng ngược lối', cuộc sống hiện ra sao? - Ảnh 4

Bởi vậy, sau này, trải qua nhiều sóng gió, ồn ào, Lưu Hương Giang vẫn khẳng định, cô biết ơn Hồ Hoài Anh, bởi sự đồng hành, sức ảnh hưởng của nhạc sĩ trên con đường sự nghiệp cô đã có. Sự văn minh của Lưu Hương Giang trong cách trả lời về chồng, về đời tư giữa bối cảnh muôn vàn ồn ào bủa vây, được ngợi khen.

Từng là cặp đôi đẹp từ âm nhạc đến đời thường, Lưu Hương Giang - Hồ Hoài Anh giờ như 'người dưng ngược lối', cuộc sống hiện ra sao? - Ảnh 5

Ngay từ thời kỳ đầu sự nghiệp đến những thời điểm khó khăn nhất, Lưu Hương Giang vẫn luôn khẳng định, “Hồ Hoài Anh có vai trò lớn với cuộc sống và sự nghiệp của tôi. Anh đã đồng hành, giúp đỡ, động viên nhiều để tôi có được ngày hôm nay”.

Tháng 5/2023, Lưu Hương Giang ra mắt sản phẩm âm nhạc mới đã không còn sự đồng hành của Hồ Hoài Anh, cũng từ đây, thông tin xả hai rạn nứt lần 2 cũng bắt đầu bùng nổ.

Chuyện hôn nhân sóng gió và cuộc sống "không còn có nhau" hậu biến cố

Trong hơn 1 thập kỷ kết hôn, Lưu Hương Giang thừa nhận, cuộc sống chung xảy ra mâu thuẫn, họ cãi nhau nhưng luôn vì 2 bên gia đình, vì các con và vì những liên kết, gắn bó vô hình từ quá khứ để cùng nhau vượt qua.

Năm 2019, cả hai từng đệ đơn ra tòa, nhưng ngay sau đó, cặp đôi khẳng định sẽ hàn gắn, vẫn sống chung nhà, cùng nuôi dạy các con.

Năm 2022, Hồ Hoài Anh vướng ồn ào sau chuyến du lịch trở về từ Tây Ban Nha. Năm 2023, Lưu Hương Giang xuất hiện một mình, ngay cả trong họp báo sản phẩm âm nhạc mới.

Từng là cặp đôi đẹp từ âm nhạc đến đời thường, Lưu Hương Giang - Hồ Hoài Anh giờ như 'người dưng ngược lối', cuộc sống hiện ra sao? - Ảnh 6

Chính người trong cuộc cũng lên tiếng trên trang cá nhân về sự việc đã qua của mình. Cả hai ngầm thừa nhận dù ly hôn nhưng vẫn hạnh phúc. Hiện tại, cả 2 đã đủ bình tĩnh để nhìn lại mọi việc và quyết định coi gia đình là trên hết.

Từng là cặp đôi đẹp từ âm nhạc đến đời thường, Lưu Hương Giang - Hồ Hoài Anh giờ như 'người dưng ngược lối', cuộc sống hiện ra sao? - Ảnh 7Từng là cặp đôi đẹp từ âm nhạc đến đời thường, Lưu Hương Giang - Hồ Hoài Anh giờ như 'người dưng ngược lối', cuộc sống hiện ra sao? - Ảnh 8

Vào ngày 3/1 mới đây, diva Mỹ Linh đã vô tình tiết lộ mối quan hệ của Lưu Hương Giang và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Mỹ Linh cho biết cặp đôi từng đưa các con đến nhà cô chơi vào dịp Tết năm 2023. Khi gặp gỡ đàn chị, Lưu Hương Giang tiết lộ cả hai quyết định làm bạn và cùng nhau chăm sóc 2 con gái. Thông tin này khiến cư dân mạng xôn xao và cho rằng cặp đôi đã chính thức đường ai nấy đi.

Sao Việt và những lần 'lỡ miệng' khui chuyện tan vỡ hôn nhân của đồng nghiệp: Mỹ Linh thương thay Lưu Hương Giang, riêng Mr.Đàm bị chỉ trích dữ dội

Sao Việt và những lần 'lỡ miệng' khui chuyện tan vỡ hôn nhân của đồng nghiệp: Mỹ Linh thương thay Lưu Hương Giang, riêng Mr.Đàm bị chỉ trích dữ dội

Trước diva Mỹ Linh, 1 nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã gây "chấn động" showbiz khi tiết lộ chuyện ly hôn của hoa hậu Nguyễn Thị Huyền khiến dư luận vô cùng xôn xao.

Xem thêm
Từ khóa:   Lưu Hương Giang Hồ Hoài Anh hậu trường

TIN MỚI NHẤT

Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Tâm sự gia đình 32 phút trước
Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Dinh dưỡng 1 giờ 2 phút trước
Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Tâm sự gia đình 1 giờ 32 phút trước
Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

Sao quốc tế 2 giờ 7 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Cha nắm tay cứu con trai bị điện giật, cả hai rơi xuống sông mất tích

Cha nắm tay cứu con trai bị điện giật, cả hai rơi xuống sông mất tích

Đời sống 2 giờ 27 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Đời sống 2 giờ 32 phút trước
Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Đời sống 2 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Sau 10 năm chờ đợi, Quế Vân nói một câu khiến nhiều người bất ngờ: 'Em tha thứ cho anh'

Sau 10 năm chờ đợi, Quế Vân nói một câu khiến nhiều người bất ngờ: 'Em tha thứ cho anh'

Trường Giang nói gì khi được hỏi về chuyện từng quen người phụ nữ khác lúc yêu Nhã Phương?

Trường Giang nói gì khi được hỏi về chuyện từng quen người phụ nữ khác lúc yêu Nhã Phương?