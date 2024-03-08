Từng là cặp đôi đẹp từ âm nhạc đến đời thường, Lưu Hương Giang - Hồ Hoài Anh giờ như 'người dưng ngược lối', cuộc sống hiện ra sao?

Tại thời điểm đó, công chúng luôn thấy 1 Lưu Hương Giang cháy hết mình trên sân khấu. Lưu Hương Giang với tất cả vẻ đẹp ấy, ôm đàn và hát những ca khúc của Hồ Hoài Anh.

Từ năm 2006, khi Lưu Hương Giang là ca sĩ trẻ được chú ý sau khi bước ra từ cuộc thi Sao Mai điểm hẹn 2004, chuyện tình giữa Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang đã gây nức lòng dư luận bởi họ được yêu mến, được kỳ vọng, và là cặp đôi “trai tài gái sắc”.

Những ca khúc Hồ Hoài Anh sáng tác được nhận xét đã “đo ni đóng giày” cho bạn gái, từ chất nhạc, chất giọng đến tính cách. Lưu Hương Giang nhanh chóng vụt sáng với loạt hit của Hồ Hoài Anh. Cả 2 cũng trở thành cặp đôi tình nhân ăn ý cả âm nhạc lẫn đời thường.

Từ khi còn là bạn trai, đến thời điểm kết hôn vào năm 2009, Hồ Hoài Anh đã đồng hành, hỗ trợ, sáng tác cho Lưu Hương Giang những bản hit giàu cảm xúc.

Bởi vậy, sau này, trải qua nhiều sóng gió, ồn ào, Lưu Hương Giang vẫn khẳng định, cô biết ơn Hồ Hoài Anh, bởi sự đồng hành, sức ảnh hưởng của nhạc sĩ trên con đường sự nghiệp cô đã có. Sự văn minh của Lưu Hương Giang trong cách trả lời về chồng, về đời tư giữa bối cảnh muôn vàn ồn ào bủa vây, được ngợi khen.

Ngay từ thời kỳ đầu sự nghiệp đến những thời điểm khó khăn nhất, Lưu Hương Giang vẫn luôn khẳng định, “Hồ Hoài Anh có vai trò lớn với cuộc sống và sự nghiệp của tôi. Anh đã đồng hành, giúp đỡ, động viên nhiều để tôi có được ngày hôm nay”.

Tháng 5/2023, Lưu Hương Giang ra mắt sản phẩm âm nhạc mới đã không còn sự đồng hành của Hồ Hoài Anh, cũng từ đây, thông tin xả hai rạn nứt lần 2 cũng bắt đầu bùng nổ.

Chuyện hôn nhân sóng gió và cuộc sống "không còn có nhau" hậu biến cố

Trong hơn 1 thập kỷ kết hôn, Lưu Hương Giang thừa nhận, cuộc sống chung xảy ra mâu thuẫn, họ cãi nhau nhưng luôn vì 2 bên gia đình, vì các con và vì những liên kết, gắn bó vô hình từ quá khứ để cùng nhau vượt qua.

Năm 2019, cả hai từng đệ đơn ra tòa, nhưng ngay sau đó, cặp đôi khẳng định sẽ hàn gắn, vẫn sống chung nhà, cùng nuôi dạy các con.

Năm 2022, Hồ Hoài Anh vướng ồn ào sau chuyến du lịch trở về từ Tây Ban Nha. Năm 2023, Lưu Hương Giang xuất hiện một mình, ngay cả trong họp báo sản phẩm âm nhạc mới.

Chính người trong cuộc cũng lên tiếng trên trang cá nhân về sự việc đã qua của mình. Cả hai ngầm thừa nhận dù ly hôn nhưng vẫn hạnh phúc. Hiện tại, cả 2 đã đủ bình tĩnh để nhìn lại mọi việc và quyết định coi gia đình là trên hết.

Vào ngày 3/1 mới đây, diva Mỹ Linh đã vô tình tiết lộ mối quan hệ của Lưu Hương Giang và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Mỹ Linh cho biết cặp đôi từng đưa các con đến nhà cô chơi vào dịp Tết năm 2023. Khi gặp gỡ đàn chị, Lưu Hương Giang tiết lộ cả hai quyết định làm bạn và cùng nhau chăm sóc 2 con gái. Thông tin này khiến cư dân mạng xôn xao và cho rằng cặp đôi đã chính thức đường ai nấy đi.