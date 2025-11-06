Từng bị băng huyết, bà xã Trường Giang - Nhã Phương nhập viện khi đang bầu lần 3

Hậu trường 06/11/2025 16:11

Vào đúng dịp kỷ niệm 7 năm ngày cưới, vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương thông báo gia đình có thêm thành viên mới. Hiện tại, nữ diễn viên sinh năm 1990 đang mang thai con thứ 3 được 6 tháng.

Mới đây, bà xã Trường Giang khiến nhiều người lo lắng khi đăng tải hình ảnh nằm trên giường bệnh ở story trang cá nhân. Nam diễn viên cũng có mặt ở bệnh viện, túc trực nằm ở giường bên cạnh để theo dõi sức khỏe của cô. Kèm với hình ảnh này, Nhã Phương viết: "4 am" (Tạm dịch: 4 giờ sáng).

Từng bị băng huyết, bà xã Trường Giang - Nhã Phương nhập viện khi đang bầu lần 3 - Ảnh 1
Nhã Phương chia sẻ hình ảnh được cho là nằm trong bệnh viện trên trang cá nhân

 

Chia sẻ này của nữ diễn viên khiến không ít người lo lắng, đặc biệt là khi cô đang mang thai nhóc tỳ thứ 3. Tháng 10 vừa qua, Nhã Phương từng chia sẻ về chuyện có con: "Mang thai là hành trình làm mẹ nhưng cũng là hành trình học cách yêu bản thân thêm một lần nữa".

 

Vào tháng 11/2023, Nhã Phương từng tiết lộ bị băng huyết mấy tiếng đồng hồ trong lần sinh con đầu tiên. Cô chia sẻ: "Lúc đó tôi lì lắm, nhất định đòi sinh thường nên bị băng huyết. Mất máu nhiều quá nên tôi bị hôn mê. Khi tỉnh dậy thì mọi thứ cũng ổn. Trộm vía là trời thương. Giai đoạn đó, tôi không trầm cảm, chỉ là sinh con xong thì tâm sinh lý thay đổi, dễ hờn, dễ buồn".

 

Từng bị băng huyết, bà xã Trường Giang - Nhã Phương nhập viện khi đang bầu lần 3 - Ảnh 2
Nhã Phương từng bị băng huyết khi sinh con đầu lòng

Trường Giang và Nhã Phương chính thức nên duyên vợ chồng vào tháng 9/2018. Không chỉ thành công trong sự nghiệp, cả hai còn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi tổ ấm hạnh phúc và viên mãn. Cặp đôi đình đám của Vbiz đón con gái đầu lòng vào tháng 1/2019 và 4 năm sau gia đình tiếp tục chào đón em bé thứ hai.

Chia sẻ về 2 lần làm mẹ trước đó, Nhã Phương từng cho hay: "Mình có 2 bé, 2 bé đến vào những giai đoạn khác nhau trong cuộc đời. Ví dụ như với Destiny, mình bị trầm cảm nhẹ. Phương không biết mọi người làm sao chứ riêng Phương là hay mắng chồng.

Cái trầm cảm của Phương là sao lúc nào mình cũng chửi chồng hết vậy. Nhưng sang đến lúc sinh em bé Hope thì nó lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Kiểu như là với bé đầu, chồng Phương hỗ trợ hết mình từ ăn uống, nghỉ ngơi, tập luyện, được làm công việc mình yêu thích và không phải vướng bận điều gì. Vì đã có cái guồng tốt hơn nên khi sinh bé Hope, mình không lăn tăn gì cả".

Đoàn Di Băng giữa lúc chồng bị bắt giữ vì hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả

Đoàn Di Băng giữa lúc chồng bị bắt giữ vì hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả

Đoàn Di Băng có sự nghiệp nghệ thuật mờ nhạt mà thường gây chú ý trên mạng xã hội bằng những phát ngôn gây tranh cãi. Vấn đề kinh doanh càng khiến công chúng mất lòng tin vào cô.

Xem thêm
Từ khóa:   Nhã Phương vợ Trường Giang sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Tháng cuối cùng năm 2025, 3 con giáp ĐỔI VẬN trong nháy mắt, đường công danh rộng mở khiến ai nấy cũng hờn ghen đỏ mắt

Tháng cuối cùng năm 2025, 3 con giáp ĐỔI VẬN trong nháy mắt, đường công danh rộng mở khiến ai nấy cũng hờn ghen đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Tài xế ngủ gật, xe ô tô đâm vào rào chắn bê tông ở trạm thu phí, lật úp rồi bốc cháy dữ dội

Tài xế ngủ gật, xe ô tô đâm vào rào chắn bê tông ở trạm thu phí, lật úp rồi bốc cháy dữ dội

Video 59 phút trước
Tranh cãi Vương Hạc Đệ 'nên duyên' cùng Mạnh Tử Nghĩa trong 'Tướng Môn Độc Hậu'

Tranh cãi Vương Hạc Đệ 'nên duyên' cùng Mạnh Tử Nghĩa trong 'Tướng Môn Độc Hậu'

Sao quốc tế 1 giờ 12 phút trước
Qua đêm nay, ngày 6/11/2025, GIÔNG TỐ ĐI QUA, 3 con giáp bùng nổ vận may, Phát Tài Phát Lộc, vạn sự hanh thông, sự nghiệp phát triển vượt bậc

Qua đêm nay, ngày 6/11/2025, GIÔNG TỐ ĐI QUA, 3 con giáp bùng nổ vận may, Phát Tài Phát Lộc, vạn sự hanh thông, sự nghiệp phát triển vượt bậc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
TIN MỚI: Bão Kalmaegi chưa tan, bão Fung-wong sắp đổ bộ biển Đông với cường độ siêu bão

TIN MỚI: Bão Kalmaegi chưa tan, bão Fung-wong sắp đổ bộ biển Đông với cường độ siêu bão

Đời sống 1 giờ 29 phút trước
Nghi phạm sát hại hai mẹ con trong nhà ở Cà Mau đã tử vong

Nghi phạm sát hại hai mẹ con trong nhà ở Cà Mau đã tử vong

Đời sống 1 giờ 35 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp ăn lộc Tổ Tiên đổi vận đổi đời, sự nghiệp 'một bước lên mây', cuộc sống giàu sang hơn người

Sau đêm nay, 3 con giáp ăn lộc Tổ Tiên đổi vận đổi đời, sự nghiệp 'một bước lên mây', cuộc sống giàu sang hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Thư Kỳ hiếm hoi xuất hiện cùng chồng Phùng Đức Luân ở lễ ra mắt phim

Thư Kỳ hiếm hoi xuất hiện cùng chồng Phùng Đức Luân ở lễ ra mắt phim

Sao quốc tế 1 giờ 53 phút trước
Cảnh sát khống chế người đàn ông chống cự, buông lời lăng mạ và cắn vào tay một sĩ quan khi đòi quay lại với vợ cũ bất thành

Cảnh sát khống chế người đàn ông chống cự, buông lời lăng mạ và cắn vào tay một sĩ quan khi đòi quay lại với vợ cũ bất thành

Video 1 giờ 59 phút trước
Từng bị băng huyết, bà xã Trường Giang - Nhã Phương nhập viện khi đang bầu lần 3

Từng bị băng huyết, bà xã Trường Giang - Nhã Phương nhập viện khi đang bầu lần 3

Hậu trường 2 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

'Lạnh người' nam sinh lớp 8 hành hung, đẩy bạn xuống hồ rồi bỏ đi

'Lạnh người' nam sinh lớp 8 hành hung, đẩy bạn xuống hồ rồi bỏ đi

Máy bay bị rơi động cơ trên không trước khi lao xuống đất, ít nhất 11 người thiệt mạng

Máy bay bị rơi động cơ trên không trước khi lao xuống đất, ít nhất 11 người thiệt mạng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/11/2025: Bật tăng trở lại, vàng nhẫn vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/11/2025: Bật tăng trở lại, vàng nhẫn vượt mặt vàng miếng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đoàn Di Băng giữa lúc chồng bị bắt giữ vì hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả

Đoàn Di Băng giữa lúc chồng bị bắt giữ vì hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả

Nghệ sĩ Tấn Beo phát hiện suy thận giai đoạn 5, tiết lộ thói quen tai hại

Nghệ sĩ Tấn Beo phát hiện suy thận giai đoạn 5, tiết lộ thói quen tai hại

Ca sĩ Hòa Minzy bất ngờ cầu cứu, làm việc với cơ quan chức năng

Ca sĩ Hòa Minzy bất ngờ cầu cứu, làm việc với cơ quan chức năng

Thái độ gây chú ý của H’Hen Niê sau khi xin lỗi vụ pha cà phê của chồng

Thái độ gây chú ý của H’Hen Niê sau khi xin lỗi vụ pha cà phê của chồng

Một sao nam nhận chỉ trích khi đăng bài 'gây sốc' về Trương Ngọc Ánh

Một sao nam nhận chỉ trích khi đăng bài 'gây sốc' về Trương Ngọc Ánh

Hình ảnh không ai ngờ của Hoài Linh, tiết lộ tình trạng sức khỏe hiện tại

Hình ảnh không ai ngờ của Hoài Linh, tiết lộ tình trạng sức khỏe hiện tại